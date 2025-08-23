Χανιά: Συνελήφθη μαϊμού-καλόγρια που πούλαγε εικόνες και σταυρούς

Συνελήφθη 52χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για αντιποίηση σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου.

Συγκεκριμένα, χθες Παρασκευή από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη γυναίκα να συστήνεται ως καλόγρια και εκπρόσωπος Εκκλησίας, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και να πουλάει διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 13 ξύλινες εικόνες Αγίων, 28 κομποσκοίνια, 26 ξύλινοι σταυροί και 15 κοκάλινοι σταυροί.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

