ΕΛΛΑΔΑ

23.08.2025 17:15

Χανιά: Συνελήφθη μαϊμού-καλόγρια που πούλαγε εικόνες και σταυρούς

23.08.2025 17:15
Πέντε μοναχές «ακτιβίστριες» μπλοκάρουν το ηλεκτρικό δίκτυο της Πελοποννήσου! (Photo) - Media

Συνελήφθη 52χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για αντιποίηση σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου.

Συγκεκριμένα, χθες Παρασκευή από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη γυναίκα να συστήνεται ως καλόγρια και εκπρόσωπος Εκκλησίας, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και να πουλάει διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 13 ξύλινες εικόνες Αγίων, 28 κομποσκοίνια, 26 ξύλινοι σταυροί και 15 κοκάλινοι σταυροί.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Διαβάστε επίσης:

Βοιωτία: Σε ύφεση η φωτιά στα Δερβενοχώρια

Βόλος – Ανατροπή στο τροχαίο με τραυματία 8χρονο: Δεν ήταν πάνω σε μηχανάκι – Τον παρέσυρε ανήλικος οδηγός

Θεσσαλονίκη: Ξαφνικός θάνατος 30χρονης εγκύου στον Λαγκαδά

fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από Πολιτική Προστασία για την Κυριακή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Σε κατάσταση συναγερμού Ρόδος, Σάμος και Ικαρία

Itamar Ben-Gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

liouta new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Ελλάδα στο κυνήγι των φθηνών και των προσφορών

astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι 

patmotimes_bothrolumata
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα στο νησί – Αποστολή της ΕΥΔΑΠ για τον βιολογικό καθαρισμό

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

