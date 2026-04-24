CNN: Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «μην με πιέζετε» για συμφωνία με το Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί φωναχτά να πείσει δύο κρίσιμα ακροατήρια – τους ηγέτες του Ιράν και τον αμερικανικό λαό – ότι αυτός είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις στον πόλεμο.

Το πρόβλημά του είναι ότι μπορεί κανένας από τους δύο να μην ακούει, αναφέρει το CNN σε ανάλυσή του.

Με το ορόσημο των οκτώ εβδομάδων του πολέμου να πλησιάζει αυτό το Σαββατοκύριακο, το αδιέξοδο σφίγγει καθώς το Ιράν αυξάνει αναπόφευκτα τις παγκόσμιες επιπτώσεις με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και ο Τραμπ προσπαθεί να στραγγαλίσει την οικονομία του με τον θαλάσσιο αποκλεισμό του.

Το ερώτημα που μπορεί να κρίνει την έκβαση της αναμέτρησης είναι επομένως ποια πλευρά έχει την πολιτική βούληση να επιβιώσει από την άλλη.

Ο Τραμπ κατανοεί την εξίσωση. «Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου, αλλά το Ιράν όχι», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη. Στη συνέχεια, επιτέθηκε στις αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης που υπονοούν ότι επιθυμεί απεγνωσμένα να τερματίσει τον πόλεμο. «Μην με πιέζετε. Μην με πιέζετε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Κάθε ιστορία που βλέπω, “Ω, ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση χρόνου”, ενώ δεν είμαι. Όχι, όχι. Ξέρετε ποιος βρίσκεται υπό πίεση χρόνου; Αυτοί είναι».

Είναι επιτακτική ανάγκη για τις ελπίδες του Τραμπ να κερδίσει τον πόλεμο και να δημιουργήσει καθυστερημένη υποστήριξη για αυτόν από ένα σκεπτικιστικό αμερικανικό κοινό να γίνουν πιστευτά τα λόγια του. Αλλά ξεκινά από μια δύσκολη θέση, δεδομένου ότι έχει περάσει εβδομάδες κάνοντας αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τη στρατηγική του που συχνά συγκρούονται με την πραγματικότητα. Και υπάρχει η πιθανότητα η αποφασιστικότητά του να καταστήσει σαφές ότι δεν ανησυχεί για τα χρονοδιαγράμματα να είναι μια προσπάθεια να συγκαλύψει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται.

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι το Ιράν όχι μόνο πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι σε έναν πόλεμο στον οποίο έχει χρησιμοποιήσει τη γεωγραφία ως ασύμμετρο μοχλό πίεσης εναντίον μιας υπερδύναμης, αλλά και ότι είναι πρόθυμο να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα χρειαστεί για να επικρατήσει. Πρόκειται για μια χώρα που θεωρεί τον εαυτό της σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 47 χρόνια, από την Ισλαμική Επανάσταση, και η οποία πολέμησε μια σχεδόν οκταετή σύγκρουση χαρακωμάτων εναντίον του Ιράκ τη δεκαετία του 1980, η οποία προκάλεσε περίπου 1 εκατομμύριο θύματα.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «πλήρη έλεγχο» στο Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη πλωτή οδό που αποτελεί αγωγό για το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Μικρά ιρανικά πολεμικά σκάφη έχουν επιτεθεί σε πολλά πλοία που κατευθύνονταν προς το στενό για να ενισχύσουν τον ασφυκτικό έλεγχο της. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι έλαβε τα πρώτα της διόδια από πλοία που επιθυμούν διέλευση. Και η Washington Post ανέφερε ότι το Πεντάγωνο δήλωσε στο Κογκρέσο ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν έξι μήνες για να καθαριστούν πλήρως όλες οι νάρκες που έχει ρίξει το Ιράν στο στενό – παρατείνοντας τον πιθανό αντίκτυπο της σύγκρουσης.

Ο Διεθνής Διπλωματικός Συντάκτης του CNN, Νικ Ρόμπερτσον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν αναδεικνύεται ως ο ηγέτης-έκπληξη σε ένα παιχνίδι εξουσίας εναντίον των ΗΠΑ.

Το ναυτικό του Ιράν μπορεί να έχει καταστραφεί — τα πυραυλικά και μη επανδρωμένα οπλοστάσια του έχουν καταστραφεί και η ηγεσία του έχει καταστραφεί από τις ισραηλινές επιδρομές δολοφονίας. Αλλά δείχνει ότι έχει αντοχή σε αυτό που οι νέοι στρατιωτικοί ηγέτες του θεωρούν μια υπαρξιακή μάχη.

«Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να δείξουν ότι δεν χρειάζεται να νικήσουν τον αντίπαλο, δεν χρειάζεται καν να ισοφαρίσουν τη δύναμή τους, απλώς πρέπει να την κάνουν πολύ δαπανηρή για να διατηρηθεί. … Οι Ιρανοί δεν πρόκειται να πάνε πουθενά και επιβιώνουν», δήλωσε η Μόνικα Τοφτ, μη μόνιμη συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Quincy για Υπεύθυνη Πολιτική. «(Το Ιράν) μπορεί να ξεπεράσει την αμερικανική πολιτική βούληση και στρατιωτική ισχύ εδώ».

Το δεύτερο κοινό του Τραμπ είναι ο αμερικανικός λαός. Ο Λευκός Οίκος αρχικά είπε στη χώρα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες, αλλά τώρα υπάρχουν όλα τα σημάδια ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Αυτό αφήνει τον πρόεδρο σε πολιτική κινούμενη άμμο. Ο πόλεμος δεν ήταν δημοφιλής εξαρχής, και η ιστορία δείχνει ότι οι ξένες στρατιωτικές περιπέτειες τείνουν να γίνονται λιγότερο δημοφιλείς όσο περισσότερο διαρκούν. Οι δημοσκοπήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν είναι ήδη καταστροφικές για τον Τραμπ. Μια έρευνα του CBS News/YouGov νωρίτερα αυτόν τον μήνα διαπίστωσε ότι μόνο το 36% της χώρας πιστεύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ήταν επιτυχημένες και μόνο το 25% πιστεύει ότι ο πόλεμος είναι μια στρατηγική επιτυχία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η κοινή γνώμη είναι τόσο σαρωτική, δεδομένου ότι, σε πρόσφατους ιστορικούς όρους, ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ ήταν συγκριτικά χαμηλός επειδή δεν εμπλέκονται χερσαία στρατεύματα. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ κάνει επίσης συγκρίσεις με τη διάρκεια προηγούμενων αμερικανικών συγκρούσεων για να υποστηρίξει ότι η «εκδρομή» του στο Ιράν είναι ένα στιγμιότυπο στο χρόνο.

«Ήμασταν στο Βιετνάμ, για 18 χρόνια. Ήμασταν στο Ιράκ για πολλά, πολλά χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη. «Δεν μου αρέσει να λέω για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή αυτό ήταν κάτι μεγάλο. Αλλά ήμασταν τεσσεράμισι, σχεδόν πέντε χρόνια στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήμασταν στον πόλεμο της Κορέας για επτά χρόνια. Το κάνω αυτό εδώ και έξι εβδομάδες».

Ίσως ο πρόεδρος έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει άφθονο χρόνο για να κάνει μια συμφωνία. Αλλά είναι ίσως αμφισβητήσιμο αν η πραγματοποίηση αναλογιών με τους χαμένους πολέμους στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Βιετνάμ θα καθησυχάσει το κοινό.

Τα κακά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του πολέμου είναι σημαντικά όχι μόνο επειδή αντανακλούν την επισφαλή πολιτική θέση του Τραμπ λιγότερο από επτά μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Υποδηλώνουν επίσης ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος είναι πολιτικά μη βιώσιμος. Οι ηγέτες του Ιράν θα καταλάβουν ότι οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί να πληρώνουν κατά μέσο όρο 4 δολάρια το γαλόνι για βενζίνη.

Ο Τραμπ έχει επικριθεί για τις χαοτικές και συχνά αντιφατικές στρατηγικές του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αλλά τώρα επιμένει ότι έχει καταφέρει το τέλος του παιχνιδιού.

Υποστήριξε ότι ένας αμερικανικός αποκλεισμός των πλοίων και των λιμένων του Ιράν θα γονάτιζε την οικονομία του. «Δεν θα έχουν καμία δουλειά», επέμεινε ο Τραμπ, λέγοντας ότι εκτός αν η Τεχεράνη μπορέσει να βάλει σύντομα πετρέλαιο στα πλοία, ολόκληρη η υποδομή της πετρελαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να κλείσει. Και υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν είχε διασπαστεί τόσο πολύ από τον πόλεμο, που «δεν ξέρουν καν ποιος ηγείται της χώρας».

Είναι αδύνατο να κρίνει κανείς πώς θα εξελιχθεί ένας πόλεμος όσο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αλλά αν το Ιράν τελικά αναγκαστεί να συνθηκολογήσει στις απαιτήσεις του Τραμπ, το στοίχημά του στον στρατιωτικό και στη συνέχεια στον οικονομικό καταναγκασμό θα έχει αποδώσει.

Αλλά ο πρόεδρος κινδυνεύει να επαναλάβει μια αυτοκαταστροφική τάση στην πρόσφατη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Συχνά, οι αξιωματούχοι δημιουργούν σενάρια που προϋποθέτουν λογικές απαντήσεις από έναν αντίπαλο. Αλλά οι εχθροί των ΗΠΑ έχουν τις δικές τους αντιλήψεις για το φυσικό τους συμφέρον. Ενώ ο Τραμπ βλέπει την επιτυχία στον κόσμο όπως ορίζεται από την οικονομική ευημερία, υπάρχουν λίγα στοιχεία ότι οι επαναστάτες του Ιράν νιώθουν το ίδιο. Αν ισχύει αυτό, μπορεί να μην υπάρχει κανένα επίπεδο οικονομικής πίεσης από τις ΗΠΑ που να τους κάνει να υποχωρήσουν. Είναι ο Τραμπ και ο αμερικανικός λαός πραγματικά πρόθυμοι να συνεχίσουν να πιέζουν σε εκείνο το σημείο;

Υπάρχει μια άλλη πιθανότητα που πρέπει να εξεταστεί. Τι γίνεται αν ο Τραμπ το εννοεί πραγματικά όταν λέει ότι δεν δέχεται καμία πίεση από τον χρόνο;

Η συμβατική σοφία της Ουάσιγκτον υποθέτει ότι για να μετριάσει τις απώλειες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τον Νοέμβριο, ο Τραμπ θα πρέπει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο. Αλλά ο πρόεδρος πρόσφατα φάνηκε σχεδόν να έχει παραδοθεί σε μια ήττα από τους Δημοκρατικούς. Και κατά καιρούς την Πέμπτη φάνηκε να προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς, ακόμη και τον εαυτό του, ότι οι υψηλότερες τιμές βενζίνης για λίγο καιρό ακόμη αντιπροσωπεύουν ένα δίκαιο αντάλλαγμα για τον πόλεμό του. «Ξέρετε τι παίρνουν γι’ αυτό; Το Ιράν χωρίς πυρηνικό όπλο που θα μπορούσε να ανατινάξει μία από τις πόλεις μας ή να ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», είπε.

Ο Τραμπ δεν είχε παρουσιάσει δημόσια στοιχεία ότι το Ιράν βρισκόταν στα πρόθυρα της απόκτησης πυρηνικών όπλων πριν από τον πόλεμο. Και αυτό το επιχείρημα θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματικό αν είχε προκύψει πριν ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς.

Αλλά μερικές φορές οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν παρατεταμένους πολέμους που δεν μπορούν να κερδίσουν για να αποφύγουν να επιβαρυνθούν με το στίγμα της ήττας.

Αυτό εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «Μην με πιέζετε»;, καταλήγει το CNN.

