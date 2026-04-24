Χέγκσεθ: Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ «αυξάνεται και γίνεται παγκόσμιος» – Νέα επίθεση στην Ευρώπη

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ «αυξάνεται και γίνεται παγκόσμιος».

«Κανείς δεν πλέει από το Στενό του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Χέγσεθ.

Είπε ότι ένα άλλο αεροπλανοφόρο θα συμμετάσχει στον αποκλεισμό τις επόμενες ημέρες.

Εκθειάζοντας την επιτυχία του αποκλεισμού, ο υπουργός Άμυνας επεσήμανε την κατάσχεση δύο πλοίων από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα «στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού που είχαν εγκαταλείψει τα ιρανικά λιμάνια πριν τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός».

«Νόμιζαν ότι είχαν βγει ακριβώς στην ώρα τους. Δεν τα κατάφεραν», είπε ο Χέγκσεθ. «Κατασχέσαμε τα πλοία τους που έχουν υποστεί κυρώσεις και θα κατασχέσουμε κι άλλα».

Η διαμάχη για το Στενό του Ορμούζ είναι «πολύ περισσότερο» ευρωπαϊκή παρά «δική μας»

Ο Υπουργός Άμυνας επιτέθηκε στους Ευρωπαίους συμμάχους το πρωί της Παρασκευής επειδή δεν βοήθησαν αρκετά τις ΗΠΑ στον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «μόλις» χρησιμοποιούν το Στενό του Ορμούζ και ότι η κατάσταση «είναι πολύ περισσότερο δική τους μάχη παρά δική μας».

«Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά χρειάζονται το Στενό του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς και ίσως να θέλουν να αρχίσουν να μιλάνε λιγότερο και να διοργανώνουν λιγότερες φανταχτερές διασκέψεις στην Ευρώπη και να επιβιβαστούν σε ένα πλοίο», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αυτός είναι πολύ περισσότερο δικός τους αγώνας παρά δικός μας».

Ο Χέσγκσεθ και ο Πρόεδρος Τραμπ έχουν επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους των ΗΠΑ, ιδιαίτερα εκείνους στο ΝΑΤΟ, επειδή δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στους Ευρωπαίους συμμάχους τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται καμία βοήθεια στην πραγματικότητα», αφού επέμεινε ότι άλλες χώρες θα πρέπει να στείλουν ναυτικά μέσα για να βοηθήσουν στη συνοδεία των πετρελαιοφόρων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

