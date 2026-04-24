Κρίσεις διαρκείας, ανθεκτικότητα επιχειρήσεων και ανάγκη τεχνολογικού άλματος για την ελληνική οικονομία σήμερα

Οι κρίσεις δεν αποτελούν πλέον παροδικά φαινόμενα, αλλά μια νέα μόνιμη συνθήκη για την παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρήσεις. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που ανέδειξε ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε μια συζήτηση αφιερωμένη στη στρατηγική ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε, η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι οι κρίσεις δεν εμφανίζονται πλέον διαδοχικά, αλλά ταυτόχρονα, με διαφορετικές αφετηρίες και επιπτώσεις. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ πιο σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με αυξημένη ετοιμότητα και προσαρμοστικότητα.

Παρά τις πιέσεις των τελευταίων ετών, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η εικόνα αυτή, όπως είπε, αποτυπώνεται και στη συνολική πορεία της οικονομίας. Καθοριστικό ρόλο έχουν παίξει παράγοντες όπως η ύπαρξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, καθώς και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ωστόσο, ένα κρίσιμο έλλειμμα παραμένει: η περιορισμένη κουλτούρα αντιστάθμισης κινδύνου. Όπως επεσήμανε ο Καραμούζης, η διαχείριση ρίσκου πρέπει να ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και να μην αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναφέρθηκε και στα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς και στον ρόλο των τραπεζών ως υποστηρικτών της επιχειρηματικής προσαρμογής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη ενίσχυσης της κεφαλαιαγοράς. Όπως σημείωσε, το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να μην αποτυπώνει πλήρως τη δυναμική βασικών κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει τα 12 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη ρευστότητα της οικονομίας. Όπως εξήγησε, το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ισχυρή θέση και υπάρχει αυξημένη διάθεση για χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων. Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, μάλιστα, οδηγεί σε πιο ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθιστώντας πιο προσβάσιμη τη χρηματοδότηση για βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Στην ίδια συζήτηση, ο Νίκος Λούλης, επικεφαλής της Loulis Food Ingredients, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική βιομηχανία. Πρώτο και βασικό εμπόδιο παραμένει το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στις εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν της ενέργειας, στάθηκε σε μια σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως η έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη και τα κενά σε βασικές υποδομές. Όπως τόνισε, η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων απαιτεί συστηματικό διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και κοινωνίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρά τη σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, η χώρα δεν μπορεί να βασίζεται μονοδιάστατα σε αυτόν. Αντιθέτως, απαιτείται ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πιο σταθερός πυλώνας ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας του, σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα προκύπτει μέσα από την ταχύτητα λήψης αποφάσεων, την προσαρμοστικότητα και την καινοτομία. Όπως είπε, η Loulis Food Ingredients έχει ήδη προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από την παραδοσιακή αλευροβιομηχανία, προς την παραγωγή εξειδικευμένων πρώτων υλών.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, ο Μάρκος Βερέμης, εταίρος της Big Pi Ventures, έθεσε μια ακόμη κρίσιμη διάσταση: τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας ως μοχλών ανάπτυξης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια τεχνολογία γενικής χρήσης, με επιρροή αντίστοιχη του ηλεκτρισμού.

Παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία, σημείωσε ότι στις πιο δυναμικές οικονομίες, οι εταιρείες τεχνολογίας συνεισφέρουν άνω του 8%-9% του ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό παραμένει κοντά στο 1%. Παράλληλα, τόνισε το παράδοξο ότι η χώρα διαθέτει υψηλό αριθμό αποφοίτων σε τομείς STEM και μια ισχυρή διασπορά, με ελληνικές εταιρείες του εξωτερικού να συγκεντρώνουν πολλαπλάσια αξία από το εγχώριο οικοσύστημα.

Η ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα, όπως είπε, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για συνολική οικονομική ανάπτυξη, μεταφέροντας τεχνογνωσία και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ως στόχο την αύξηση της συμβολής της τεχνολογίας στο ΑΕΠ σε επίπεδα συγκρίσιμα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η Ευρώπη υστερεί σημαντικά στην προσέλκυση τεχνολογικών επενδύσεων σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που περιορίζει τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Ωστόσο, όπως σημείωσε, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες, ιδίως στους τομείς της βιομηχανίας –μέσω της αυτοματοποίησης και της ρομποτικής– και της υγείας, όπου η ευρωπαϊκή επιστημονική βάση παραμένει ισχυρή.

Το κοινό συμπέρασμα από τη συζήτηση είναι σαφές: σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, η ανθεκτικότητα δεν είναι επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης. Και αυτή χτίζεται μέσα από στρατηγική, επενδύσεις και προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

