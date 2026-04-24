Διπλωματική κινητικότητα εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί για συνομιλίες

Σε αυξημένη διπλωματική εγρήγορση βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας, καθώς o Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακσί αναμένεται να φτάσει στην Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή το βράδυ με μια μικρή ομάδα και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δήλωσε πηγή της πακιστανικής κυβέρνησης.

Οι Πακιστανοί μεσολαβητές αναμένουν ότι θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσαν οι κυβερνητικές πηγές.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι μια αμερικανική ομάδα logistics και ασφάλειας βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ για να διευκολύνει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Η παρουσία του Αραγτσί με περιορισμένη αντιπροσωπεία υποδηλώνει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των διαβουλεύσεων, οι οποίες –εφόσον επιβεβαιωθούν– θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επρόκειτο να ξεκινήσουν συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια αποστολής του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα ξεκινήσει σήμερα ένα ταξίδι που περιλαμβάνει επισκέψεις στο Ισλαμαμπάντ, στο Μασκάτ και στη Μόσχα, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

“Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι να διεξαγάγει διμερείς διαβουλεύσεις, και να συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και την τελευταία κατάσταση στον πόλεμο που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του Ιράν”, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νωρίτερα, βουλευτής της Χεζμπολάχ, απαντώντας στην παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες, τόνισε πως μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου είναι ανούσια υπό το φως των συνεχιζόμενων «εχθρικών ενεργειών» του Ισραήλ.

Η δήλωση του βουλευτή Αλί Φαγιάντ είναι η πρώτη απάντηση από τη φιλοϊρανική οργάνωση στην παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

