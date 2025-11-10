Δίκη για υποκλοπές: Ολοκληρώνεται η κατάθεση Σπίρτζη

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η δίκη για παραβίαση τηλεφωνικού απορρήτου με κατηγορούμενους τέσσερις εκπροσώπους των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η κατάθεση του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Σπίρτζη.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου είχε ξεκινήσει η κατάθεση του κ. Σπίρτζη και σήμερα αναμένεται να κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σπίρτζης είχε κάνει λόγο για καταστρατήγηση του Συντάγματος και είχε εξαπολύσει επίθεση κατά της κυβέρνησης και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επιπλέον, είχε πει ότι στο τηλέφωνο του υπήρχαν, μεταξύ άλλων, μηνύματα απόρρητα που αφορούν σε εθνικά θέματα και θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνα αν χρησιμοποιηθούν από άλλα κράτη.

Να θυμίσουμε ότι στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου βρίσκονται τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι βαρύνονται με πλημμελήματα πράξεις οι οποίες αφορούν παράβαση απορρήτου επικοινωνιών.

