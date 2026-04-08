Κώστας Αποστολάκης: «Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό αφού συνέβη» (Video)

Για τη βαθιά του πίστη στον Θεό μίλησε για ακόμα μια φορά ο Κώστας Αποστολάκης, επισημαίνοντας ότι από τη στιγμή που ένιωσε τη σύνδεση αυτή με τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούσε παρά να το μοιραστεί.

Μιλώντας στο «Buongiorno», ο ηθοποιός τόνισε ότι τα αρνητικά σχόλια που συχνά ακολουθούν τις δηλώσεις του επί του θέματος, τον αφήνουν παγερά αδιάφορο, καθώς ο ίδιος γνωρίζει τι βίωσε και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από το τι λέει ο καθείς…

«Έχουν περάσει τώρα έξι χρόνια. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου πριν. Και είναι ένα ωραίο ξεκίνημα κουβέντας να εξηγήσουμε τι σημαίνει καινή κτίση. Καινούργιο κτίσμα σημαίνει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος, με άλλα πιστεύω, άλλα ιδανικά. Ξέρεις τι γίνεται; Λένε οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Όντως δεν αλλάζουν. Έτσι είναι. Αλλά άμα θέλουν και ζητήσουν κάτι, αλλάζουν από μόνοι τους», είπε, σημειώνοντας πως πολλοί άνθρωποι από το περιβάλλον του δεν καταλαβαίνουν γιατί πιστεύει στον Θεό, θεωρώντας πως απλά βρήκε έναν τρόπο για να συζητούν το όνομά του στα media.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην πρόσφατη δήλωση περί «συνάντησής» του με τον Χριστό, ο ηθοποιός εξήγησε ότι αυτό που εννοούσε ήταν ότι ένιωσε την ενέργειά Του.

«Δεν μπορούσα να μην πω ότι τον συνάντησα, αφού συνέβη. Άμα με ένοιαζε η γνώμη των άλλων, δεν θα έβγαινα να το λέω. Η διδασκαλία του Χριστού έχει να κάνει με την προσφορά, με το να δίνεις πράγματα, να προσφέρεις πράγματα, ό,τι έχεις. Μπορεί να μην έχεις τίποτα. Η μητέρα Τερέζα βοήθησε 70 εκατομμύρια ανθρώπους. Εγώ μπορώ να μπορώ να βοηθήσω έναν. Αυτός ο ένας άνθρωπος, λοιπόν, πιάνει τόπο. Και επειδή έχω ανάγκη αυτό το πράγμα, ένας να το δει και να κάνει το σταυρό του, είναι προς δόξαν Θεού, δεν είναι προς δική μου δόξα. Εγώ ένιωσα την ενέργειά Του, την καθαρή ενέργεια που τη νιώθεις μέσα σου και είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν δεν σου συμβεί κάτι, δεν μπορείς να πεις “η ποιότητα του είναι αυτή, η γεύση του είναι αυτή”, δεν το ξέρεις. Όταν, όμως, το γευθείς, τότε θα πεις “α, αυτό είναι”. Δεν περιγράφεται» είπε.

Τόνισε, δε, πως το Άγιο Πνεύμα τον «συνάντησε» όταν ο ίδιος ένιωσε πως είχε «γονατίσει η ψυχή του».

«Το Άγιο Πνεύμα έρχεται με έναν τρόπο στον άνθρωπο, με τη συντριβή. Δεν υπάρχει, δεν κοροϊδεύεται. Είναι το μόνο πράγμα που δεν κοροϊδεύεται σε αυτή τη γη. Με τη συντριβή του εαυτού σου. Να πεις “εγώ δεν είμαι τίποτα”. Εγώ εκείνη τη μοναδική και την πιο ισχυρή στιγμή που μου συνέβη αυτό, ήταν η πιο δυνατή στιγμή της ακυρώσεως του εαυτού μου, της συντριβής. Όταν πνίγεται η ψυχή σου, όταν κουραστεί η ψυχή, όταν γονατίσει η ψυχή, συνήθως έτσι γίνεται. Ο καθένας έχει το συγκεκριμένο του χρόνο στο να γνωριστεί με το θείο, αρκεί να μην το περάσει έτσι και δεν το προσέξει. Ακυρώνω τον εαυτό μου, αλλά όχι την πορεία. Είναι σαν την αμαρτία. Δηλαδή εγώ δεν κρίνω τον αμαρτωλό σαν άνθρωπο, κρίνω την αμαρτία, την οποία αν δεν την είχε θα ήταν καλύτερος. Έτσι λοιπόν δεν κρίνω την πορεία μου. Κρίνω τον εαυτό μου μέσα σε αυτή την πορεία. Εγωιστής, φίλαυτος, υπερήφανος, φιλήδονος» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να κάνει ένα άλλο επάγγελμα αν είχε την ευκαιρία, ο ηθοποιός απάντησε ως εξής:

«Πιστεύω ότι μου έχει δοθεί ένα μικρό χάρισμα σε αυτό που κάνω, το οποίο θα το επιστρέψω πίσω».

Διαβάστε επίσης:

Τάσος Χαλκιάς: «Δικαίως έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου – Από αγάπη με βάραγε» (Video)

Μαρία Κίτσου: Ξέσπασε σε δάκρυα on camera – «Θα περάσει, δεν θα είναι πάντα έτσι» (Video)

Γιάννης Βογιατζής: «Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανέβω ξανά στη σκηνή του θεάτρου»



