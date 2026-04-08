ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:10
08.04.2026 10:14

Γιάννης Βογιατζής: «Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανέβω ξανά στη σκηνή του θεάτρου»

Αρνητικός στην ιδέα να ανέβει ξανά στη θεατρική σκηνή δήλωσε ότι είναι ο Γιάννης Βογιατζής, επισημαίνοντας ότι, έχοντας πια συμπληρώσει τα 100 του έτη, φοβάται ότι μεγάλη συγκίνηση θα έκανε κακό στην υγεία του, αφού το θέατρο ήταν όλη του η ζωή.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό HELLO!, ο ηθοποιός τόνισε ότι ολόκληρη η ζωή του ανέκαθεν ήταν το θέατρο, με τις σκέψεις του πριν κοιμηθεί και μόλις ξυπνούσε να στρέφονται πάντα γύρω από αυτό.

«Όχι, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω. Θα συγκινηθώ πάρα πολύ και ίσως αυτό μου κάνει κακό. Γιατί εγώ δεν έπαιζα εντός εισαγωγικών, δεν υποκρινόμουν. Ζούσα την κατάσταση. Το μυστικό της τέχνης, της οιασδήποτε τέχνης, είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια. Η αλήθεια σώζει. Η ζωή μου ήταν το θέατρο. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος μου! Με το θέατρο κοιμόμουν, με το θέατρο ξυπνούσα. Δηλαδή, με τους ρόλους που κάθε επόμενη ημέρα είχα να παίξω, να εκτελέσω, να βιώσω, είτε στο κινηματογραφικό πανί είτε στη σκηνή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν νοσταλγεί το παρελθόν, καθώς επιλέγει να κοιτάζει μπροστά, ακολουθώντας τη ροή των πραγμάτων που έρχονται.

«Δεν κοιτάζω το παρελθόν. Παίρνω τη ζωή όπως έρχεται. Μου φέρθηκε πολύ όμορφα η ζωή. Έφερα στον κόσμο έναν υπέροχο γιο, είχα μια οικογένεια πολύ σωστή και αληθινή – και, ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό», υπογράμμισε.

Όσο για το «μυστικό» της μακροζωίας, ο Γιάννης Βογιατζής επισημαίνει ότι ουδέποτε έπινε και δεν κάπνιζε, ενώ αδιαφορούσε επιδεικτικά για τα κακεντρεχή σχόλια προς το πρόσωπό του. 

«Δεν κάπνιζα, δεν έπινα και δεν είχα ένοχη συνείδηση. Αγαπούσα όλους τους ανθρώπους. Δεν μίσησα ποτέ κανέναν. Καμιά φορά και τώρα μου λένε ”αυτός έλεγε για σένα.” και απαντώ ”ας έλεγε”. Δεν με ενδιαφέρει» εξομολογήθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Πάρις Χίλτον: Η έκπληξη που έκανε στα παιδιά της το Πάσχα (Photos)

Άντζελα Γκερέκου: «Κάθε Πάσχα στην Κέρκυρα είναι σαν πρώτη φορά – Νιώθω ευλογημένη» (Video)

Μαριάνα Κατσιμίχα: «Είχα τον φόβο σύγκρισης ότι δεν θα πετύχω γιατί θα είμαι πάντα η κόρη του τάδε» (Videos)

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

Predator: «Μήνυμα» στη Δικαιοσύνη από δικηγόρο θύματος υποκλοπών

Πρώτες παρατηρήσεις για την «προσωρινή εκεχειρία» μεταξύ Τραμπ (ΗΠΑ) και Ιράν

Η Ελλάδα αποδεσμεύει σταδιακά 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων από τα στρατηγικά αποθέματα

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

