Κάτια Δανδουλάκη: «Η γενιά μου φεύγει και με πονάει – Δεν μπορώ ακόμη να ακούω τα τραγούδια της Μαρινέλλας» (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία, την προσωπική της ζωή αλλά και τις πρόσφατες απώλειες στον καλλιτεχνικό χώρο μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη, εκφράζοντας τον πόνο της που -όπως λέει- η γενιά της «φεύγει λίγο-λίγο».

Καλεσμένη της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Στούντιο 4», η ηθοποιός αναφέρθηκε στη φθορά του χρόνου και το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους οι άνθρωποι.

«Επειδή όλα γύρω μας είναι μαύρα και ανάποδα, κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ αισιόδοξος, δεν μπορώ ούτε να ζήσω ούτε να δουλέψω με μαυρίλα. Λέω “δόξα τω Θεώ που είμαστε όρθιοι”, γιατί έχουμε μείνει πια όλο και λιγότεροι. Η γενιά μου φεύγει λίγο-λίγο… κι αυτό μου δημιουργεί μεγάλη μελαγχολία και πόνο» είπε αρχικά.

«Έχασα φίλους μου, έχασα την καθημερινότητά μου, την επαφή μου. Το κενό δεν αναπληρώνεται, ακόμη κι αν η ζωή συνεχίζεται».

Αναφερόμενη στον Γιώργο Μαρίνο, τον χαρακτήρισε «ολόκληρη εποχή», ενώ αποκάλυψε ότι δυσκολεύεται πολύ να διαχειριστεί την απώλεια της Μαρινέλλας.

«Σε προσωπικό επίπεδο, τον Γιώργο τον έζησα περισσότερο. Είχαμε επαφές, πιο πολύ μια φορά στο τόσο να βγούμε να φάμε, τρώγαμε και με τον Μάριο μαζί στο σπίτι του, όταν έκανε στο Νέο Βουτζά εκείνο το σπίτι που άλλαξε… Δεν είχα τόση μεγάλη επαφή με τον Γιώργο από καλλιτεχνικής απόψεως, όταν παίζαμε μαζί στο θέατρο. Αλλά πηγαίναμε πολύ συχνά και τον έβλεπα γιατί τον θαύμαζα. Ήταν για μένα ολόκληρη εποχή. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε την ποιότητα στη βραδινή μπουάτ. Όπως και η Μαρινέλλα. Η Μαρινέλλα ήταν δικός μου άνθρωπος και ήταν ένα κενό το οποίο… το πιστεύετε ότι ακόμα… δεν θέλω να ακούω τραγούδια; Δηλαδή όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω κάτι, θέλω καιρό. Είδα ότι δεν μπορώ εύκολα να το μοιραστώ αυτό, με πονάει τόσο πολύ που το αναβάλλω και τρέχω και κάνω δουλειές. Τρέχω σε άλλα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

