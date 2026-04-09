Κίλιαν Μέρφι: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Αθήνα για την ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ

Νέες φωτογραφίες του Κίλιαν Μέρφι από τα γυρίσματα στην Αθήνα είδαν το φως της δημοσιότητας , με τον βραβευμένο ηθοποιό να εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της επερχόμενης ταινίας του Νταμιεν Σαζέλ.

Ο φωτογραφικός φακός τον «εντόπισε» τη Δευτέρα (6/4) στο σημείο όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα. Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε χωρίς μπλούζα, χρησιμοποιώντας μια ομπρέλα για να προστατεύεται από τον ήλιο, ενώ περιτριγυριζόταν από μέλη του συνεργείου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για την ταινία, εκτός από το ότι διαδραματίζεται σε μια φυλακή.

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Ντάνιελ Κρεγκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Ντέιβ Μπατίστα και Μία Θρίπλετον.

Σημειώνεται ότι ο Ντάμιεν Σαζέλ έχει κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία La La Land, ενώ ήταν υποψήφιος και για το σενάριό της, καθώς και για την ταινία-σταθμό της καριέρας του το 2014, Whiplash.

