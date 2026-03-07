Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

Η Ελλάδα ζει μια περίοδο έντονης κινηματογραφικής δραστηριότητας, καθώς μεγάλες διεθνείς παραγωγές επιλέγουν ολοένα και συχνότερα τη χώρα για τα γυρίσματά τους.

Από την Αθήνα και την Ύδρα μέχρι την Κέρκυρα, γνωστοί αστέρες του Χόλιγουντ και πολυβραβευμένοι δημιουργοί μετατρέπουν ελληνικά τοπία σε κινηματογραφικά σκηνικά, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα έχει πλέον εδραιωθεί ως ένας ελκυστικός προορισμός για τη διεθνή οπτικοακουστική βιομηχανία.

Την ώρα που ακόμη συζητείται η παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα – είχαν προηγηθεί Ύδρα και Χαλκίδα – για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders», ένα ακόμη μεγάλο κινηματογραφικό project ετοιμάζεται να φέρει νέους σταρ στην Ελλάδα.

Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Κέρκυρα, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας με πρωταγωνιστές τον Ντάνιελ Κρεγκ, τον Κίλιαν Μέρφι και τη Μιρέιγ Γκοντιμπλας. Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία με την εταιρεία του βραβευμένου σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ, γνωστού από το μιούζικαλ «La La Land», ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία της ταινίας.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, τα γυρίσματα στο νησί των Φαιάκων αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου και να ολοκληρωθούν στα τέλη Μαΐου. Η ταινία, ο τίτλος της οποίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, κινείται στο είδος της περιπέτειας με έντονα στοιχεία φιλμ νουάρ, ενώ το σενάριο φαίνεται να αντλεί έμπνευση από τον αμερικανικό κινηματογραφικό νεορεαλισμό της δεκαετίας του 1970.

Η επιλογή της Κέρκυρας δεν έγινε τυχαία. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, το φυσικό τοπίο και η αστική της ταυτότητα προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για την ατμόσφαιρα που επιδιώκει να δημιουργήσει ο Σαζέλ. Με προγραμματισμένη διάρκεια γυρισμάτων περίπου δέκα εβδομάδων, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές που αναμένονται στην Ελλάδα μέσα στη χρονιά.

Η σχέση της Κέρκυρας με τον κινηματογράφο δεν είναι καινούργια. Το νησί έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν αρκετές διεθνείς παραγωγές, με πιο χαρακτηριστική την ταινία του Τζέιμς Μποντ «Για τα μάτια σου μόνο» του 1981, με τον Ρότζερ Μουρ, όπου εμβληματικές σκηνές γυρίστηκαν στο Κανόνι με φόντο το Ποντικονήσι. Στο νησί έχουν επίσης πραγματοποιηθεί γυρίσματα για ταινίες όπως το «Fedora» του 1978 και το «Hire to Kill» του 1990, ενώ η τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου «My Family and Other Animals» το 2005 ζωντάνεψε την ιστορία της οικογένειας του Λόρενς Ντάρελ, που έζησε για χρόνια στην Κέρκυρα.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα βιώνει μία από τις πιο δραστήριες κινηματογραφικές περιόδους των τελευταίων ετών. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερις μεγάλες διεθνείς παραγωγές, που αξιοποιούν τόσο τις αστικές τοποθεσίες της πόλης όσο και τις υποδομές των κινηματογραφικών στούντιο της Αττικής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μεγάλου προϋπολογισμού ταινία «The Riders», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Έντουαρντ Μπέργκερ και με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον και αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που αναζητά την εξαφανισμένη σύζυγό του σε ένα ταξίδι που διασχίζει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα αποτελεί βασικό σταθμό αυτής της κινηματογραφικής διαδρομής, με γυρίσματα να πραγματοποιούνται σε εντυπωσιακές τοποθεσίες όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα και η Αθήνα.

Παράλληλα, στην ελληνική πρωτεύουσα γυρίζεται ο νέος κύκλος της διεθνώς επιτυχημένης σειράς «Tehran» του Apple TV+, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και τα κινηματογραφικά projects «Red Prince» και «Upp». Οι παραγωγές αυτές αξιοποιούν το διαφορετικό πρόσωπο της Αττικής, από το αστικό τοπίο μέχρι τα σύγχρονα κινηματογραφικά στούντιο, δείχνοντας ότι η περιοχή μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών και τεχνικών αναγκών.

Η κινηματογραφική αυτή άνθηση αποτυπώνεται και σε οικονομικά στοιχεία. Τα τελευταία δύο χρόνια περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε οπτικοακουστικές παραγωγές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Αττική, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας για επαγγελματίες του χώρου, τεχνικούς και δημιουργούς.

Πέρα όμως από τα οικονομικά οφέλη, η παρουσία μεγάλων διεθνών παραγωγών λειτουργεί και ως ισχυρό εργαλείο προβολής για τη χώρα. Οι εικόνες της Ελλάδας ταξιδεύουν σε εκατομμύρια οθόνες σε όλο τον κόσμο, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της Αθήνας και των ελληνικών νησιών ως σύγχρονων, ζωντανών και κινηματογραφικών προορισμών. Σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα φαίνεται να καθιερώνεται σταθερά στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη.

