Μεθυσμένος οδηγός έκανε… ράλι στα Καλύβια – Χωρίς δίπλωμα, έτρεχε με 151 χλμ. και απείλησε αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ, και χωρίς δίπλωμα, προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Πέμπτης, 5/3, στα Καλύβια.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομία, ο 42χρονος κατεγράφη από συσκευή radar να κινείται στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην περιοχή των Καλυβίων, με ταχύτητα που έφτανε τα 151 χλμ/ώρα. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χλμ/ώρα, γεγονός που σημαίνει ότι το υπερέβαινε κατά 71 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ένδειξη της μέτρησης έφτασε τα 0,63 mg/l.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τη στιγμή της ακινητοποίησης του οχήματος ο 42χρονος φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε ισχύουσα άδεια οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Απάτες με κρυπτονομίσματα: Πώς δρούσε το κύκλωμα – Πάνω από 14,5 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη του

Τέμπη – Δίκη για βίντεο: Κατασχέθηκε υλικό που είχε καταγράψει πραγματογνώμονας από τη σύγκρουση (videos)

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε βάζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά