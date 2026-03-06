search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 18:45

Μεθυσμένος οδηγός έκανε… ράλι στα Καλύβια – Χωρίς δίπλωμα, έτρεχε με 151 χλμ. και απείλησε αστυνομικούς

06.03.2026 18:45
peripoliko-nyxta

Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ, και χωρίς δίπλωμα, προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Πέμπτης, 5/3, στα Καλύβια.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομία, ο 42χρονος κατεγράφη από συσκευή radar να κινείται στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην περιοχή των Καλυβίων, με ταχύτητα που έφτανε τα 151 χλμ/ώρα. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χλμ/ώρα, γεγονός που σημαίνει ότι το υπερέβαινε κατά 71 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ένδειξη της μέτρησης έφτασε τα 0,63 mg/l.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τη στιγμή της ακινητοποίησης του οχήματος ο 42χρονος φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε ισχύουσα άδεια οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Απάτες με κρυπτονομίσματα: Πώς δρούσε το κύκλωμα – Πάνω από 14,5 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη του

Τέμπη – Δίκη για βίντεο: Κατασχέθηκε υλικό που είχε καταγράψει πραγματογνώμονας από τη σύγκρουση (videos)

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε βάζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gosling mendes

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

ozzy-osbourne_0603_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ozzy Osbourne: Τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του «Πρίγκιπα του Σκότους» θα πραγματοποιηθούν στο Hellfest (photos/videos)

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο των απόδημων Ελλήνων

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός έκανε… ράλι στα Καλύβια – Χωρίς δίπλωμα, έτρεχε με 151 χλμ. και απείλησε αστυνομικούς

media mouse entos
MEDIA

Η ΕΦΣΥΝ, η Political, «φως» στην αναζήτηση νέου CEO στον ΣΚΑΪ, το «φύγε συ – έλα συ» στο Open και ο Μητσοτάκης ομιλητής σε συνέδριο για τα fake news

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

papastavrou_kos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κόντρα για το θηριώδες ξενοδοχείο της Casa Coa που θα επιβαρύνει το κορεσμένο νησί - Η χωρίς λογική έγκριση από το ΥΠΕΝ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:05
gosling mendes

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε επίσημη κοινή εμφάνιση-έκπληξη μετά από μια δεκαετία

ozzy-osbourne_0603_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ozzy Osbourne: Τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του «Πρίγκιπα του Σκότους» θα πραγματοποιηθούν στο Hellfest (photos/videos)

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο Μητσοτάκη για την επιστολική ψήφο των απόδημων Ελλήνων

1 / 3