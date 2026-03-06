Αλλαγή ώρας 2026: Πότε βάζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Πλησιάζει η Κυριακή όπου οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μια ώρα μπροστά.

Η αλλαγή ώρας σε θερινή για το 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια θα πρέπει να πάνε μία ώρα μπροστά και να δείξουν 04:00.

Θα χάσουμε δηλαδή μία ώρα ύπνου, ωστόσο θα κερδίσουμε… περισσότερο φως μέσα στην ημέρα.

Για όσους χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, smart watches και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές, η αλλαγή θα γίνει αυτόματα. Όσοι όμως έχουν αναλογικά ή παλαιότερου τύπου ρολόγια στο σπίτι, θα πρέπει να ρυθμίσουν μόνοι τους την ώρα.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες του χρόνου.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει αρκετές φορές η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το αν θα πρέπει να καταργηθεί η εποχική αλλαγή της ώρας, το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει κανονικά και στην Ελλάδα.

Έτσι, μέχρι νεοτέρας, στα τέλη Μαρτίου βάζουμε τα ρολόγια μπροστά…

