Ηλίας Μαμαλάκης: «Μου ήταν δύσκολο να κουβαλάω 132 κιλά – Ελευθερώθηκα μετά το χειρουργείο» (Video)

Για τη μεγάλη απώλεια βάρους του μίλησε ο Ηλίας Μαμαλάκης επισημαίνοντας ότι η αλλαγή αυτή στην εμφάνισή του βελτίωσε σημαντικά τόσο την υγεία του και την ποιότητα ζωής του όσο την ψυχολογία του.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο γνωστός μάγειρας τόνισε είχε φτάσει να ζυγίζει 132 κιλά, τα οποία τον δυσκόλευαν σε μαγάλο βαθμό στην καθημερινότητά του.

«Ήταν δύσκολη η διαδικασία να κουβαλάω τα 132 κιλά. Ήμουν δυσκίνητος. Πονάγανε πάρα πολύ οι αρθρώσεις μου στα γόνατα. Έτσι πήρα την απόφαση να κάνω την εγχείρηση με αντικειμενικό σκοπό να γίνω πιο μάχιμος. Ελευθερώθηκα. Αισθάνθηκα πολύ ωραία, αγόρασα καινούργιο παντελονάκι. Αισθάνθηκα λίγο νέος. Για πολλά χρόνια το θέμα των κιλών ήταν ταμπού, αλλά αυτό αφορά τους μέτρια χοντρούς. Τι να πω; Ότι δεν είμαι χοντρός; Προτιμώ να βλέπω έναν νέο, ωραίο, λεπτό, με ωραία ρούχα, παρά έναν παχύσαρκο που του βγαίνουν τα πουκάμισα από μέσα. Και ο παχύσαρκος μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, επιτυχημένος στην κοινωνία. Άρα τον αποδέχομαι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αθηνά Οικονομάκου: «H μητρότητα με έφερε αντιμέτωπη με τις αντοχές και τα όριά μου»

Κάτια Δανδουλάκη: «Η γενιά μου φεύγει και με πονάει – Δεν μπορώ ακόμη να ακούω τα τραγούδια της Μαρινέλλας» (Video)

Έκλεψαν την πιστωτική της Cardi B και έκαναν αγορές 60.000 δολαρίων (Video)



