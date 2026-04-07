ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 21:45
Tο Ποντίκι Web

07.04.2026 20:42

Μωρό γεννήθηκε σε πτήση από την Τζαμάικα στις ΗΠΑ – Το νομικό «αίνιγμα» με την υπηκοότητα που θα λάβει

Μια απρόσμενη γέννα σημειώθηκε σε πτήση της Caribbean Airlines από την Τζαμάικα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαδικασία του τοκετού ξεκίνησε ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν σε τελική προσέγγιση από το Κίνγκστον προς τη Νέα Υόρκη, με τη μητέρα και το νεογέννητο να λαμβάνουν άμεση ιατρική φροντίδα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε.

Όπως αναφέρει το Sky News, το περιστατικό έγινε αντικείμενο σχολιασμού από έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος με χιούμορ πρότεινε να ονομαστεί το μωρό «Κένεντι», καθώς η πτήση προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι.

Η αεροπορική εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας τον επαγγελματισμό του πληρώματός της: «Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει τον επαγγελματισμό και την ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματός της, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβατών». Παράλληλα, εκπρόσωπος της Caribbean Airlines επιβεβαίωσε ότι δεν κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια καθώς, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, μόνο 74 βρέφη έχουν γεννηθεί σε πτήσεις μεταξύ 1929 και 2018, εκ των οποίων τα 71 επέζησαν του τοκετού.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Caribbean Airlines, οι εγκυμονούσες μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική έγκριση μέχρι το τέλος της 32ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης τους, ενώ μετά την 35η εβδομάδα απαγορεύεται η επιβίβαση.

Ο εναέριος χώρος θα δώσει την «απάντηση» της υπηκοότητας

Την ίδια ώρα, η γέννηση του μωρού εν πτήσει θέτει και νομικά ερωτήματα. Ο Μπραντ Μπερνστάιν, δικηγόρος εξειδικευμένος σε θέματα μετανάστευσης, ανέφερε σε βίντεο στη σελίδα του στο YouTube: «Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι… είναι αυτό το μωρό Αμερικανός πολίτης;»

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Εδώ είναι η απάντηση – εξαρτάται από ένα πράγμα: Πού ακριβώς βρισκόταν το αεροπλάνο στον ουρανό τη στιγμή της γέννησης. Αν το μωρό γεννήθηκε εντός του εναερίου χώρου των ΗΠΑ, τότε, σύμφωνα με την 14η τροπολογία του Συντάγματος και τους κανονισμούς του υπουργείου Εξωτερικών, το παιδί αυτό αποκτά αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα. Αν όμως το μωρό γεννήθηκε έστω και λίγα λεπτά νωρίτερα εκτός του εναερίου χώρου των ΗΠΑ, δεν είναι Αμερικανός πολίτης».

Διαβάστε επίσης:

Η «Γκουέρνικα» του Πικάσο «μήλον της έριδος» μεταξύ Βάσκων, περιφέρειας της Μαδρίτης και κυβέρνησης Σάντσεθ

Τα τρία σενάρια μετά τη λήξη του τελεσιγράφου Τραμπ στο Ιράν

Τα τελεσίγραφα του Τραμπ προς το Ιράν: Από τις 21 Μαρτίου απειλεί την Τεχεράνη με … όλεθρο





Η Ελλάδα υπερψήφισε το σχέδιο απόφασης του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Euroleague: Οπαδοί του Παναθηναϊκού αποκλείστηκαν τελευταία στιγμή από το Παλάου Μπλαουγκράνα με απόφαση της Μπαρτσελόνα

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το prime time του Alpha τη Μεγάλη Δευτέρα(6/4)

Ηρωίδα στη Φλόριντα έσωσε κολυμβητή – Αποκαλύφθηκε ότι είναι καταζητούμενος για διπλό φόνο

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν που είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

