Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

Η Βρετανίδα αρωματοποιός Jo Malone δήλωσε «έκπληκτη και πολύ λυπημένη» μετά την αγωγή που της έγινε για αποζημίωση άνω των 200.000 λιρών για τη χρήση του ονόματός της σε αρώματα που δημιούργησε για την αλυσίδα μόδας Zara.

Τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε ότι η πολυεθνική Estée Lauder Companies με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία κατέχει τις μάρκες M.A.C, Bobbi Brown, Estée Lauder και Jo Malone London, κινήθηκε νομικά, ισχυριζόμενη ότι η επιχειρηματίας αρωμάτων παραβίασε εμπορικά σήματα.

Η Malone πούλησε την μάρκα αρωμάτων της στον αμερικανικό όμιλο καλλυντικών το 1999 σε μια συμφωνία βάσει της οποίας της απαγορεύτηκε να χρησιμοποιεί το όνομά της για συγκεκριμένους εμπορικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ αρώματος.

Παραιτήθηκε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας της μάρκας Jo Malone το 2006 και έκτοτε δήλωσε ότι μετάνιωσε που πούλησε τα δικαιώματα του ονόματός της, αποκαλώντας το «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου».

Μετά τη λήξη μιας ρήτρας μη ανταγωνισμού το 2011, η Malone ίδρυσε την επωνυμία Jo Loves. Το 2019, η επωνυμία αρωμάτων ξεκίνησε μια συνεργασία με τη Zara που περιελάμβανε οκτώ αρώματα, τα οποία πωλούνται προς 35,99 λίρες. Η συσκευασία καθιστούσε σαφές ότι τα προϊόντα δημιουργήθηκαν από την Malone και η τελευταία έκδοση περιλαμβάνει τις λέξεις: «Μια δημιουργία της Jo Malone CBE, ιδρύτριας της Jo Loves».

Η Estée Lauder διαφώνησε με αυτή τη διατύπωση και έγγραφα του ανώτατου δικαστηρίου δείχνουν ότι η εταιρεία και η Jo Malone Ltd αναμένουν να ανακτήσουν περισσότερες από 200.000 λίρες σε αποζημιώσεις.

Μιλώντας για πρώτη φορά από τότε, η Malone δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram υπερασπιζόμενη τη χρήση του ονόματός της.

«Το όνομά μου είναι Jo Malone. Είμαι το άτομο, η δημιουργός αρωμάτων, η επιχειρηματίας, η επιζήσασα από καρκίνο, το άτομο», είπε. «Ποτέ δεν περίμενα να λάβω μια αγωγή στο ανώτατο δικαστήριο με το όνομά μου πάνω του».

Είπε ότι όταν η Zara την προσέγγισε πριν από επτά χρόνια για συνεργασία, «με προσέγγισαν, δεν προσέγγισαν μια εταιρεία, δεν προσέγγισαν μια μάρκα, δεν προσέγγισαν ένα λογότυπο. Με προσέγγισαν, τη Jo Malone, το άτομο, και με ρώτησαν αν θα άρχιζα να συνεργάζομαι μαζί τους και να δημιουργώ όμορφα αρώματα που θα μπορούσαν να φορούν όλοι στον κόσμο».

Πρόσθεσε: «Πούλησα μια εταιρεία, δεν πούλησα τον εαυτό μου».

«Έχουμε κάνει τα πάντα για να βεβαιωθούμε ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Jo Malone London, την εταιρεία. Αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό η Jo Malone. Χρησιμοποιώντας την κα Jo Malone CBE, δημιουργική διευθύντρια της Jo Malone στο Jo Loves, κάναμε κυριολεκτικά ό,τι καλύτερο μπορούσαμε… Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό, τα πάντα».

«Πού μπορώ να πάω από εδώ και πέρα; Ποια μπορώ να είμαι; Δεν μπορώ να σταματήσω να είμαι άνθρωπος. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει να είναι ο χαρακτήρας και το άτομο που είναι».

Η εταιρεία Estée Lauder είχε δηλώσει προηγουμένως: «Η χρήση του ονόματος “Jo Malone” από την κα Malone σε σχέση με πρόσφατες εμπορικές επιχειρήσεις υπερβαίνει αυτή τη νομική συμφωνία και υπονομεύει την μοναδική αξία της επωνυμίας Jo Malone London.

Σεβόμαστε το δικαίωμα της κας Malone να αναζητά νέες ευκαιρίες. Αλλά οι νομικά δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν και όταν αυτοί οι όροι παραβιάζονται, θα προστατεύσουμε την επωνυμία στην οποία έχουμε επενδύσει και χτίσει εδώ και δεκαετίες».

Διαβάστε επίσης:

