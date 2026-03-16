Ανοίγει το taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις: Εκπτώσεις φόρου, προθεσμίες και όσα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Ανοίγει σήμερα η «αυλαία» για τις φορολογικές δηλώσεις, με εκατομμύρια φορολογούμενους να μπαίνουν σταδιακά στη διαδικασία υποβολής μέσω της πλατφόρμας Taxisnet. Η φετινή περίοδος φέρνει εκπτώσεις για όσους κινηθούν νωρίς, αλλά και αρκετά σημεία που χρειάζονται προσοχή πριν από την οριστική υποβολή.

Ξεκινά έτσι η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, με την προθεσμία να ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, φέτος αναμένεται να υποβληθούν περισσότερες από 6,6 εκατομμύρια δηλώσεις.

Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου, ενώ η εξόφληση μπορεί να γίνει σε μηνιαίες δόσεις που φτάνουν έως τον Φεβρουάριο του 2027. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα για έκπτωση σε όσους επιλέξουν να πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ.

Η έκπτωση φτάνει έως και το 4%, ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η δήλωση. Συγκεκριμένα, όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 30 Απριλίου δικαιούνται έκπτωση 4%. Για δηλώσεις που θα κατατεθούν από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση μειώνεται στο 3%, ενώ για όσες υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση διαμορφώνεται στο 2%.

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί μετά την προθεσμία, οι φορολογούμενοι δεν δικαιούνται καμία έκπτωση και επιβαρύνονται με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

Την ίδια στιγμή, η φορολογική διοίκηση προχωρά και φέτος στην αυτόματη υποβολή δηλώσεων για μεγάλο αριθμό φορολογουμένων. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τις δηλώσεις τους να υποβάλλονται αυτόματα, καθώς τα στοιχεία των εισοδημάτων τους έχουν ήδη αποσταλεί από εργοδότες, τράπεζες και άλλους οργανισμούς.

Παρόλα αυτά, οι φορολογούμενοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα βασικά σημεία της δήλωσης.

Ένα από τα σημαντικότερα αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως με κάρτες ή e-banking, πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος, με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Αν δεν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% για το ποσό που λείπει.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πληρωμές ύψους 4.500 ευρώ. Αν έχει κάνει μόνο 3.000 ευρώ, τότε θα πληρώσει επιπλέον φόρο 330 ευρώ.

Αλλαγές υπάρχουν και στα τεκμήρια διαβίωσης, κυρίως για τις κατοικίες. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά εμφανίζονται μειωμένα έως και κατά 35% σε σχέση με πέρυσι. Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά της κατοικίας και την τιμή ζώνης της περιοχής.

Για παράδειγμα, για κύρια κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο μειώνεται από 3.200 ευρώ σε 2.240 ευρώ. Για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο μειώνεται από 8.120 ευρώ σε 5.252 ευρώ.

Αλλαγές ισχύουν και για τα αυτοκίνητα. Για τα Ι.Χ. έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, ο υπολογισμός του τεκμηρίου γίνεται πλέον με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως συμβαίνει και με τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα τεκμήρια μειώνονται σημαντικά.

Προσοχή χρειάζεται και στα στοιχεία για μισθούς και συντάξεις που εμφανίζονται ήδη συμπληρωμένα στη δήλωση. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον φορολογούμενο. Αν εμφανίζονται ποσά που δεν έχουν καταβληθεί, θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον εργοδότη ώστε να διορθωθούν.

Τέλος, όσοι φιλοξενούν συγγενείς ή φίλους στο σπίτι τους πρέπει να το δηλώσουν στη φορολογική δήλωση, γράφοντας τον ΑΦΜ του ατόμου που φιλοξενούν και το διάστημα της φιλοξενίας. Παράλληλα, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εισπράξει ενοίκια θα πρέπει πριν από την υποβολή της δήλωσης να στείλουν εξώδικο στον ενοικιαστή, ώστε να μην φορολογηθούν για χρήματα που δεν εισέπραξαν.

