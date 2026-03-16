Φορολογικό «λίφτινγκ» με το βλέμμα στις κάλπες: Ποιοι βλέπουν ελαφρύνσεις και ποιοι παραμένουν στη μέγγενη

Σε μια προσπάθεια να αναστρέψει το κλίμα της ακρίβειας, η κυβέρνηση ρίχνει στη μάχη του 2026 ένα νέο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων. Με τις θέσεις εργασίας στον τουρισμό να βρίσκονται ψηλά στην επικαιρότητα, το ερώτημα παραμένει: φτάνουν αυτές οι αλλαγές στην τσέπη του πολίτη ή απορροφώνται από τον πληθωρισμό;

ΕΝΦΙΑ και Τεκμήρια: Το «κούρεμα» που περιμέναμε;

Η μεγάλη είδηση αφορά τη μεσοσταθμική μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%. Μετά από χρόνια αμφισβήτησης, το οικονομικό επιτελείο παραδέχεται ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορεί να πληρώνουν για «φανταστικά» εισοδήματα. Την ίδια ώρα, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για κατοικίες σε μικρούς οικισμούς (έως 1.500 κατοίκους), μια κίνηση που στοχεύει στην τόνωση της επαρχίας, ενώ για την υπόλοιπη χώρα οι μειώσεις παραμένουν στοχευμένες σε όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Τέλος το Τέλος, αλλά…

Η πλήρης κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος είναι γεγονός, αφαιρώντας ένα άδικο βάρος από τη ράχη των μικρομεσαίων. Ωστόσο, το «αγκάθι» παραμένει το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Με τον κατώτατο μισθό να έχει ανέβει στα 880 ευρώ, η βάση υπολογισμού για τους επαγγελματίες παραμένει υψηλή, παρά τις επιμέρους ελαφρύνσεις (μείωση 50% σε μικρά χωριά) και τη νέα, πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα.

Το στοίχημα της Μητρότητας

Για τις μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες, το 2026 φέρνει μια σημαντική δικαίωση: την πλήρη απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος της γέννησης και τα δύο επόμενα. Είναι μια ανάσα που επιτρέπει στις νέες γυναίκες να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς την απειλή της υπερφορολόγησης την ώρα που οι οικογενειακές ανάγκες «τρέχουν».

Στο δια ταύτα

Ενώ ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί την ατμομηχανή της απασχόλησης, οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες του κλάδου περιμένουν να δουν αν αυτές οι ελαφρύνσεις θα ισοσκελίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Η μείωση των συντελεστών στην κλίμακα και η κατάργηση αναχρονιστικών φόρων όπως το Τέλος Επιτηδεύματος είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά για τον μικρομεσαίο που παλεύει με τα τεκμήρια, ο δρόμος παραμένει ανηφορικός.

