Βαγγέλης Μαρινάκης: Προστατέψτε τα πλοία και τους ναυτικούς μας και θα συμβάλουμε στο να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

«Αυτό που απαιτεί η παρούσα στιγμή είναι μια επίσημη συμμαχία μεταξύ των μεγαλύτερων πλοιοκτητών του κόσμου, των ενεργειακών κρατών του Κόλπου και των ΗΠΑ, με έναν άμεσο και σαφή σκοπό: να αποκατασταθεί η ροή ενέργειας από τον Κόλπο προς τις παγκόσμιες αγορές, διασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των πλοίων μας», τονίζει σε άρθρο του στην Daily Telegraph ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αναφερόμενος στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Στο άρθρο του, ο έλληνας εφοπλιστής τόνισε πως «η δράση μας πρέπει να είναι συντονισμένη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσουμε τις ζωές των πληρωμάτων μας», απευθύνοντας πρόσκληση «στους συναδέλφους μου στον κλάδο, στα υπουργεία ενέργειας των κρατών του Κόλπου και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον».

«Η ώρα για δράση είναι τώρα», τονίζει, καταλήγοντας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Αναλυτικά το άρθρο:

«Για πρώτη φορά στην ιστορία, τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά. Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και το ένα τρίτο της παγκόσμιας προμήθειας λιπασμάτων – όλα έχουν σταματήσει.

Οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν. Ο πληθωρισμός επιστρέφει. Ο κόσμος υπενθυμίζεται, με σκληρό τρόπο, τι συμβαίνει όταν οι αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου διακόπτονται από εχθρικούς δρώντες που είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια ως όπλο.

Πέρα από την επίδραση στην παγκόσμια οικονομία, υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: οι ζωές των ναυτικών μας.

Η κατάσταση στην περιοχή έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Πλοία δέχονται επιθέσεις με πυραύλους και οι ζωές των μελών των πληρωμάτων κινδυνεύουν καθημερινά. Ένα αγαθό που προορίζεται να διασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των εθνών έχει μετατραπεί σε στόχο για όσους δεν διστάζουν να σκοτώσουν αθώους ανθρώπους.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει αντιμετωπίσει κρίσεις και στο παρελθόν – την Ερυθρά Θάλασσα, το Σουέζ, το αδιέξοδο της πανδημίας. Κάθε φορά ο κόσμος προχωρούσε θεωρώντας ότι η επόμενη κρίση θα λυθεί με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η υπόθεση πλέον έχει καταρρεύσει. Ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι στρατηγική.

Αυτό που απαιτεί η παρούσα στιγμή είναι μια επίσημη συμμαχία μεταξύ των μεγαλύτερων πλοιοκτητών του κόσμου, των ενεργειακών κρατών του Κόλπου και των ΗΠΑ, με έναν άμεσο και σαφή σκοπό: να αποκατασταθεί η ροή ενέργειας από τον Κόλπο προς τις παγκόσμιες αγορές, διασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των πλοίων μας και εγγυώμενοι ότι ο κόσμος δεν θα μπορεί ξανά να κρατηθεί όμηρος.

Μια τέτοια συμμαχία θα πρέπει να βασιστεί σε άμεσες δεσμεύσεις.

Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων και πλοίων LNG πρέπει τώρα να συντονιστούν για την αναδρομολόγηση της μεταφορικής ικανότητας και τη συγκέντρωση πληροφοριών στόλου, μεταφέροντας τον μέγιστο δυνατό όγκο μέσω εναλλακτικών διαδρόμων.

Τα κράτη του Κόλπου πρέπει να θέσουν άμεσα στη διάθεση της προσπάθειας τις εξαγωγικές τους υποδομές. Και οι ΗΠΑ – των οποίων η στρατηγική δέσμευση για τη σταθερότητα των ενεργειακών αγορών και την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα παραμένει κρίσιμη – θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσπάθεια μέσω της ναυτικής τους παρουσίας και της διπλωματικής τους εμπλοκής, λειτουργώντας ως επιχειρησιακός πυλώνας οποιουδήποτε κοινού πλαισίου και διασφαλίζοντας, πρωτίστως, την ασφάλεια των ναυτικών μας.

Από όσο γνωρίζω, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τη σημασία της συντονισμένης δράσης για τη διασφάλιση των παγκόσμιων ροών ενέργειας.

Οι προσπάθειες ενίσχυσης της αξιοπιστίας των ενεργειακών προμηθειών από την Αμερική και τους εταίρους της – συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της προμήθειας LNG από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους στις παγκόσμιες αγορές – καθώς και ο περιορισμός αποσταθεροποιητικών κρατικών δρώντων, δεν αποτελούν αφηρημένους στόχους πολιτικής. Για την Ευρώπη ειδικότερα, αυτές οι προτεραιότητες υποδεικνύουν και μια στρατηγική πραγματικότητα: η ήπειρος θα συνεχίσει να βασίζεται σε εισαγόμενη ενέργεια, αλλά δεν μπορεί επ’ αόριστον να στηρίζεται σε σχέσεις προμήθειας που έχουν επανειλημμένα αποδειχθεί πολιτικά ασταθείς.

Συνολικά, αυτές οι προτεραιότητες αποτελούν μια ισχυρή στρατηγική βάση για συνεργασία αυτού του είδους. Ο ιδιωτικός ναυτιλιακός τομέας είναι ο φυσικός εταίρος σε αυτή την ατζέντα.

Διαθέτουμε τα μέσα, την επιχειρησιακή εμβέλεια και τη βούληση.

Ενεργούμε – με ή χωρίς το πλαίσιο.

Οι εταιρείες μας, η Capital Clean Energy Carriers Corp, ο μεγαλύτερος εισηγμένος στις ΗΠΑ πλοιοκτήτης πλοίων LNG, και η Capital Tankers Corp, σημαντικός πλοιοκτήτης δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, αντιπροσωπεύουν μερικά από τα πιο στρατηγικά κρίσιμα πλοία στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.

Είμαστε έτοιμοι να θέσουμε αυτή τη δυναμικότητα σε άμεση δράση. Αλλά θέλω να είμαι σαφής σε κάτι.

Η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών σε αμφισβητούμενα ύδατα όπως αυτά θα απαιτήσει γενναίες αποφάσεις – για την ασφάλιση, για τη διέλευση, για την προστασία των πλοίων που επιχειρούν σε επικίνδυνες περιοχές.

Αυτές δεν είναι αποφάσεις που θα λάβει η αγορά από μόνη της και δεν είναι αποφάσεις που μπορούν να περιμένουν μέχρι να συνεδριάσουν επιτροπές.

Ως ηγέτες της αγοράς τόσο στα πλοία LNG όσο και στα δεξαμενόπλοια, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αυτές τις αποφάσεις για τον στόλο μας, προς όφελος του κοινού καλού και θέτοντας στην άκρη το κέρδος.

Καλώ και άλλους πλοιοκτήτες, κυβερνήσεις και ασφαλιστές να κάνουν το ίδιο.

Το κόστος της αδράνειας ήδη το πληρώνει ο κόσμος. Ήρθε η ώρα όσοι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά και να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί.

Η δράση μας πρέπει να είναι συντονισμένη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσουμε τις ζωές των πληρωμάτων μας, των ανθρώπων που καλούνται να συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να διασφαλίζεται η ομαλή παγκόσμια διακίνηση αγαθών και εμπορευμάτων.

Απευθύνω σήμερα αυτή την πρόσκληση στους συναδέλφους μου στον κλάδο, στα υπουργεία ενέργειας των κρατών του Κόλπου και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον.

Η ώρα για δράση είναι τώρα.

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης είναι πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp».

Διαβάστε επίσης:

Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 25ης Μαρτίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ πριν την παρέλαση (video)

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,99 δισ. ευρώ στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου

Ακρίβεια 2026: Η «αιμορραγία» των 27,6 δισ. ευρώ σε ΦΠΑ και το 2άρι στη βενζίνη