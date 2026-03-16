Την ανηφόρα παίρνουν τα καύσιμα: 2 ευρώ η αμόλυβδη, καλπάζει το diesel, άλμα στο πετρέλαιο θέρμανσης

Άλμα κάνουν οι τιμές στην Ελλάδα σε όλους τους τύπους καυσίμων, καθώς οι τιμές του του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές παραμένουν στα υψηλά επίπεδα των 100 ευρώ, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές πήραν την ανιούσα και δεν συμμαζεύονται στην αμόλυβδη βενζίνη, το diesel κίνησης, το υγραέριο αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, που καταγράφει μέσα σε ένα μήνα άλμα 26,1% ή 30,2 λεπτών ανά λίτρο.

Σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με άγνωστο το τέλος του πολέμου, κερδίζουν έδαφος τα απαισιόδοξα σενάρια για την πορεία των τιμών του πετρελαίου και κατά συνέπεια των καυσίμων, που επηρεάζονται σχεδόν άμεσα.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, για την αύξηση της μέσης τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά στο διάστημα του τελευταίου μήνα (15.2.2026-15.3.2026). Σε ένα μήνα το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε από 1,547 ευρώ το λίτρο σε 1,892 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 22,3% ή περίπου 35 λεπτών ανά λίτρο, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της αύξησης της αμόλυβδης βενζίνης.

Επίσης, το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον αυξήθηκε από 1,156 ευρώ το λίτρο σε 1,458 ευρώ, εξέλιξη που αποτυπώνει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση μεταξύ των καυσίμων και ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω πίεση στα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η αμόλυβδη 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 10,3%, από 1,734 ευρώ στα 1,913 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ, διαμορφούμενη στα 2,107 ευρώ το λίτρο. Το υγραέριο κίνησης ακολούθησε, επίσης, ανοδική πορεία με αύξηση 16,4%.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το τελευταίο διάστημα, η τιμή του Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που επηρεάζει άμεσα τις τιμές στη χονδρική αγορά καυσίμων. Οι μεταβολές αυτές περνούν στη συνέχεια και στις τιμές που διαμορφώνονται στα πρατήρια.

Η επιβάρυνση είναι ήδη αισθητή στην καθημερινότητα των οδηγών, καθώς το επιπλέον κόστος ανά γέμισμα ρεζερβουάρ ξεπερνά πλέον τα 10 ευρώ και ανάλογα με το όχημα, για μεγάλα αυτοκίνητα ξεπερνά τα 20 ευρώ από τα προ κρίσης επίπεδα.

Έρχονται και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης

Για τον περιορισμό ακραίων ανατιμήσεων τίθενται ανώτατα όρια στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα διάθεσης. Οι εταιρείες εμπορίας θα μπορούν να προσθέτουν έως 5 λεπτά το λίτρο στην τιμή αγοράς από τα διυλιστήρια, ενώ τα πρατήρια υγρών καυσίμων έως 12 λεπτά το λίτρο ως μικτό περιθώριο κέρδους.

Στις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική πρόβλεψη μεταφορικού κόστους έως 5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας τα πρόστιμα φτάνουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ.

Παρά το πλαφόν, η αγορά προεξοφλεί ότι η αμόλυβδη θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Εξάλλου έχει ξεπεράσει ήδη αυτό το όριο σε γειτονιές της Αθήνας, ορισμένες επαρχιακές πόλεις και νησιά. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η μέση τιμή να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θα μπορούσε να επαναφέρει στο προσκήνιο την ενεργοποίηση του Fuel Pass, επιδόματος καυσίμων που παρέχεται στους πολίτες για τη χρήση καυσίμου με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, εάν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές διατηρηθούν στα 100 δολάρια και υψηλότερα για διάστημα τριών εβδομάδων, θα υιοθετηθούν μέτρα τύπου Fuel Pass και επιδοτήσεις, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και να στηριχτούν κυρίως τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του κόστους μετακίνησης.

