ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις 2025 – Τι ισχύει για προθεσμίες, δόσεις και εκπτώσεις

Σε λειτουργία τέθηκε πριν από λίγο η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (myAADE).

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων προβλέπεται διαφορετικό χρονικό περιθώριο.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (Α.1062/2026). Στη φετινή εφαρμογή έχουν ενσωματωθεί όλες οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, καθώς και νέες λειτουργίες που στοχεύουν στη διευκόλυνση των φορολογουμένων και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης.

Η εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1 – Ε2 – Ε3» περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που αφορούν τόσο την αυτόματη υποβολή δηλώσεων όσο και αλλαγές στον τρόπο πληρωμής του φόρου και στον υπολογισμό των τεκμηρίων.

Αυτόματη υποβολή για πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενους

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ένα μεγάλο μέρος των φορολογουμένων θα δει τη δήλωσή του προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη από την ΑΑΔΕ. Συνολικά 1.357.222 δηλώσεις, που αφορούν 1.553.123 φορολογούμενους – κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους – είναι ήδη διαθέσιμες στο myAADE και στην εφαρμογή myAADEapp.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στη δήλωσή τους και, εφόσον δεν απαιτούνται αλλαγές, αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αρχικής δήλωσης έως τις 15 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, από τις 17 Απριλίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026 οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις, προκειμένου να διορθώσουν στοιχεία που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Σταθερό χρονοδιάγραμμα υποβολής

Οι φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλονται από τις 16 Μαρτίου 2026 έως και τις 15 Ιουλίου 2026. Εξαίρεση ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πληρωμή φόρου σε οκτώ δόσεις

Ο φόρος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες επτά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών.

Παράλληλα προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση για όσους εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η έκπτωση διαμορφώνεται:

στο 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου,

στο 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Ιουνίου και

στο 2% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου.

Αντίστοιχα ποσοστά έκπτωσης ισχύουν και για φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, με τελική προθεσμία υποβολής την 31η Ιουλίου.

Σε περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμα τροποποιητική δήλωση και προκύψει επιπλέον φόρος, η έκπτωση υπολογίζεται ξεχωριστά για το αρχικό ποσό και για το ποσό που προκύπτει από τη μεταγενέστερη δήλωση, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής.

Αλλαγές στις απαλλαγές για ενοίκια

Σημαντικές αλλαγές έχουν εισαχθεί και στις απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος για ακίνητα που ήταν κενά ή διατίθενταν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Πλέον, προβλέπεται απαλλαγή για κατοικίες που μισθώνονται με μακροχρόνια σύμβαση τουλάχιστον τριών ετών, εφόσον η σύμβαση έχει συναφθεί από τις 11 Νοεμβρίου 2025.

Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο του ενοικιαστή.

Παράλληλα, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος παρέχεται και για μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών προς συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών, όπως ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης

Από το φορολογικό έτος 2025 μειώνεται επίσης η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ορισμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Για τις κατοικίες προβλέπεται μείωση τεκμηρίων από 30% έως 35%.

Αλλαγές εφαρμόζονται και στα επιβατικά αυτοκίνητα. Για οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, το τεκμήριο υπολογίζεται πλέον με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερο τεκμήριο για πολλά αυτοκίνητα, ακόμη και για καινούργια ή μηδενικών εκπομπών.

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, το τεκμήριο συνεχίζει να υπολογίζεται με βάση τον κυβισμό, ενώ ενσωματώνεται μείωση 50% λόγω παλαιότητας.

Νέα στοιχεία στη δήλωση

Στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 προστέθηκε νέα στήλη για την αναγραφή του ΑΦΜ τέκνου που σπουδάζει, στην περίπτωση δήλωσης ενοικίου φοιτητικής κατοικίας. Η προσθήκη αυτή διευκολύνει τις διασταυρώσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτόματης υποβολής δηλώσεων θα ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω e-mail και της θυρίδας τους στο myAADE για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που έχει λάβει η ΑΑΔΕ από τρίτους φορείς.

Νέα λειτουργία ελέγχου μέσω QR

Στη φετινή διαδικασία προστέθηκε επίσης δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας της δήλωσης μέσω QR code. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την επιβεβαίωση ότι το αντίγραφο της δήλωσης που παρουσιάζεται είναι το τελευταίο υποβληθέν.

Επιστροφές και συμψηφισμοί φόρου

Οι επιστροφές φόρου θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση για φορολογούμενους που δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οφειλές, οι επιστροφές θα συμψηφίζονται κεντρικά.

Για την ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου είναι απαραίτητη η σωστή δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE, στη διαδρομή «Μητρώο και Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ».

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης myAADE, ενώ για πληροφορίες οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ μέσω της υπηρεσίας my1521 ή τηλεφωνικά στο 1521.

