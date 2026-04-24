Δίρφυς στηρίζει Evia Ultra Trail προωθώντας αθλητισμό ενυδάτωση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος Εύβοιας

Τη στήριξή της στον αθλητισμό και τη φύση επιβεβαίωσε η Δίρφυς, συμμετέχοντας ως χορηγός στο Evia Ultra Trail, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου στην Εύβοια.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η εταιρεία παρείχε εμφιαλωμένα νερά Δέλφη, συμβάλλοντας στην ενυδάτωση των αθλητών και στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, αναδεικνύοντας παράλληλα τον κρίσιμο ρόλο της σωστής ενυδάτωσης σε απαιτητικές αθλητικές συνθήκες.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τη Στενή Ευβοίας, διέσχισε απαιτητικά ορεινά και δασικά τμήματα της κεντρικής Εύβοιας έως την Κύμη και ολοκληρώθηκε με επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, προβάλλοντας το φυσικό τοπίο και την οικολογική αξία της περιοχής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Δίρφυς για την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την υγεία, τον αθλητισμό και τη βιώσιμη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, με στόχο την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη της Εύβοιας ως προορισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων.

