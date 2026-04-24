ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 09:26
24.04.2026 08:38

Δίρφυς στηρίζει Evia Ultra Trail προωθώντας αθλητισμό ενυδάτωση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος Εύβοιας

24.04.2026 08:38
dirfis nero

Τη στήριξή της στον αθλητισμό και τη φύση επιβεβαίωσε η Δίρφυς, συμμετέχοντας ως χορηγός στο Evia Ultra Trail, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου στην Εύβοια.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η εταιρεία παρείχε εμφιαλωμένα νερά Δέλφη, συμβάλλοντας στην ενυδάτωση των αθλητών και στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, αναδεικνύοντας παράλληλα τον κρίσιμο ρόλο της σωστής ενυδάτωσης σε απαιτητικές αθλητικές συνθήκες.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τη Στενή Ευβοίας, διέσχισε απαιτητικά ορεινά και δασικά τμήματα της κεντρικής Εύβοιας έως την Κύμη και ολοκληρώθηκε με επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, προβάλλοντας το φυσικό τοπίο και την οικολογική αξία της περιοχής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Δίρφυς για την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την υγεία, τον αθλητισμό και τη βιώσιμη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, με στόχο την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη της Εύβοιας ως προορισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων.

google_news_icon

attiko_nosokomeio_new
chraniotis-new
enoikia
trump_gold_card_0
nasa-new
arnaoutoglou
drakopoulos
benitez pao
agios dimitrios elas
venizelos – delfoi 77- new
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 09:24
attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Σωματείο Εργαζομένων ΠΓΝ Αττικό : «Φιέστα σε χωράφι – Υπάρχουν 136 ασθενείς σε ράντζα και λείπουν νοσηλευτές»

chraniotis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

enoikia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή επιστροφή ενοικίου το 2026 σε γιατρούς εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές τι ισχύει και πληρωμές

1 / 3