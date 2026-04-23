search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:06
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αλ. Εξάρχου: «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα»

Τη στενή σύνδεση της ενεργειακής με την εθνική ασφάλεια ανέδειξε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, στο πλαίσιο συζήτησης για την ενέργεια στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισορροπία και διαφοροποίηση στις πηγές εφοδιασμού.

Ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor και της Atlantic SEE LNG Trade υπογράμμισε ότι ο λεγόμενος «Κάθετος Διάδρομος» αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ισορροπία έχει σαφή γεωπολιτική διάσταση και συμβάλλει στη σταθερότητα. Όπως ανέφερε, η συνδυαστική αξιοποίηση προμηθειών LNG από τις ΗΠΑ και περιφερειακών υποδομών είναι καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Joshua Volz τόνισε ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία προϋποθέτει συντονισμό δημόσιων πολιτικών, ιδιωτικών επενδύσεων και έργων ΣΔΙΤ, επισημαίνοντας ότι η διαφοροποίηση πηγών αποτελεί βασικό άξονα στρατηγικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMRs), εκτιμώντας ότι θα μετασχηματίσουν τον ενεργειακό χάρτη τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Εξάρχου άσκησε κριτική στην έλλειψη ενιαίας φωνής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι μια πιο συνεκτική οικονομική και αμυντική πολιτική θα ενίσχυε τη διεθνή της θέση απέναντι σε δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα. Παράλληλα, προειδοποίησε για πιθανές ελλείψεις LNG τον επόμενο χειμώνα, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε πληθωριστικές πιέσεις, προτείνοντας ως λύση τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας.

Στο ίδιο πάνελ, η Sanja Božinovska υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια, επισημαίνοντας ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία μπορούν να λειτουργήσουν ως κόμβος ενεργειακής διαμετακόμισης για την Ευρώπη.

Αντίστοιχα, ο Traicho Traikov αναφέρθηκε στις επενδύσεις της Βουλγαρίας σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, υδροηλεκτρικά έργα και πυρηνικές μονάδες, τονίζοντας ότι η τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία δημιουργεί ευκαιρίες για νέες ενεργειακές συνεργασίες.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ADVERTORIAL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

