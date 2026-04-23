Αλ. Εξάρχου: «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα»

Τη στενή σύνδεση της ενεργειακής με την εθνική ασφάλεια ανέδειξε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, στο πλαίσιο συζήτησης για την ενέργεια στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισορροπία και διαφοροποίηση στις πηγές εφοδιασμού.
Ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor και της Atlantic SEE LNG Trade υπογράμμισε ότι ο λεγόμενος «Κάθετος Διάδρομος» αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ισορροπία έχει σαφή γεωπολιτική διάσταση και συμβάλλει στη σταθερότητα. Όπως ανέφερε, η συνδυαστική αξιοποίηση προμηθειών LNG από τις ΗΠΑ και περιφερειακών υποδομών είναι καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια.
Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Joshua Volz τόνισε ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία προϋποθέτει συντονισμό δημόσιων πολιτικών, ιδιωτικών επενδύσεων και έργων ΣΔΙΤ, επισημαίνοντας ότι η διαφοροποίηση πηγών αποτελεί βασικό άξονα στρατηγικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMRs), εκτιμώντας ότι θα μετασχηματίσουν τον ενεργειακό χάρτη τα επόμενα χρόνια.
Ο κ. Εξάρχου άσκησε κριτική στην έλλειψη ενιαίας φωνής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι μια πιο συνεκτική οικονομική και αμυντική πολιτική θα ενίσχυε τη διεθνή της θέση απέναντι σε δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα. Παράλληλα, προειδοποίησε για πιθανές ελλείψεις LNG τον επόμενο χειμώνα, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε πληθωριστικές πιέσεις, προτείνοντας ως λύση τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας.
Στο ίδιο πάνελ, η Sanja Božinovska υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια, επισημαίνοντας ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία μπορούν να λειτουργήσουν ως κόμβος ενεργειακής διαμετακόμισης για την Ευρώπη.
Αντίστοιχα, ο Traicho Traikov αναφέρθηκε στις επενδύσεις της Βουλγαρίας σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, υδροηλεκτρικά έργα και πυρηνικές μονάδες, τονίζοντας ότι η τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία δημιουργεί ευκαιρίες για νέες ενεργειακές συνεργασίες.
