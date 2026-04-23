Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία για την Ευρώπη Holdings το 2025 με ώθηση από μετασχηματισμό

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε το 2025 η Ευρώπη Holdings, με αιχμή τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τις στρατηγικές κινήσεις μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν την τελευταία διετία.

Ειδικότερα, η παραγωγή της ασφαλιστικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε στα 27,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στην ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, στις εξαγορές και στην κεφαλαιακή ενίσχυση συνολικού ύψους 68,3 εκατ. ευρώ, που ενίσχυσαν τη λειτουργική βάση και διαφοροποίησαν τις πηγές εσόδων του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την τελική φάση του μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024, προχωρώντας στην εξαγορά ασφαλιστικών και μεσιτικών εταιρειών, καθώς και στην ενίσχυση της ασφαλιστικής θυγατρικής με επιπλέον κεφάλαια. Παράλληλα, προχώρησε σε ενοποιήσεις δραστηριοτήτων, βελτιώνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Οι δείκτες φερεγγυότητας διαμορφώθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη SCR στο 265,85% και τον δείκτη MCR στο 1.060,59%, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, με τον κλάδο περιουσίας να ξεχωρίζει, ενώ σημαντική ήταν και η ενίσχυση των λοιπών κλάδων. Το περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων διαμορφώθηκε στο υψηλό επίπεδο του 31,2%.

Ανοδική πορεία σημείωσε και η NAK Insurance Brokers, με κύκλο εργασιών 8,1 εκατ. ευρώ (+21%) και κέρδη προ φόρων 5,7 εκατ. ευρώ (+39%), επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά στα 9,35 εκατ. ευρώ, έναντι 2,81 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα ενισχύθηκαν, παρά τη διαφοροποίηση σε σχέση με τα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη της προηγούμενης χρήσης.

Η Ευρώπη Holdings έχει πλέον εξελιχθεί σε εταιρεία συμμετοχών με στρατηγική έμφαση στον ασφαλιστικό κλάδο, διατηρώντας παράλληλα χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω των 100 εκατ. ευρώ, που λειτουργεί ως συμπληρωματική πηγή εσόδων και ρευστότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, ο Όμιλος εξετάζει περαιτέρω επενδυτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά, ενώ δρομολογεί και την παρουσία του στη Ρουμανία, με στόχο τη σταδιακή διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Ν. Μακρόπουλος, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη δυναμική του νέου σχήματος και τις προοπτικές ανάπτυξης, με έμφαση στη δημιουργία αξίας για μετόχους, εργαζομένους και πελάτες.

