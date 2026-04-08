Δίρφυς: Δωρεά εξοπλισμού στο Νηπιαγωγείο Μακρυκάπας με στόχο στήριξη της εκπαιδευτικής καθημερινότητας

Σε μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αποτύπωμα προχώρησε η Δίρφυς, προσφέροντας τεχνολογικό εξοπλισμό στο Νηπιαγωγείο Μακρυκάπας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Η δωρεά περιλαμβάνει τηλεόραση και κλιματιστική μονάδα, εξοπλισμό που αναμένεται να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και να βελτιώσει την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε μια σχολική κοινότητα με αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα με την υλική ενίσχυση, η δράση είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές ιδιότητες του νερού μέσα από διαδραστική προσέγγιση στην τάξη. Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη σημασία του νερού στην καθημερινή ζωή, συνδυάζοντας τη μάθηση με το παιχνίδι.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, κάθε παιδί έλαβε συμβολικά ένα δώρο, συγκεκριμένα ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ενισχύοντας το θετικό κλίμα και τη συμμετοχή των μαθητών στη δράση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, με στόχο τη στήριξη τοπικών κοινωνιών και εκπαιδευτικών δομών. Από την πλευρά του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εκφράστηκαν ευχαριστίες για τη συμβολή της εταιρείας, με την επισήμανση ότι τέτοιες ενέργειες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των παιδιών.

Όπως τονίζεται, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω αντίστοιχων πρωτοβουλιών δεν περιορίζεται μόνο στην υλική υποστήριξη, αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος.

Αμυντική βιομηχανία: Επενδύσεις άνω των 10 δισ. και νέες συνεργασίες αλλάζουν το παραγωγικό τοπίο

Δυναμική επέκταση της Let’sDrive στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη

DIMAND: Ισχυρές επιδόσεις με αύξηση εσόδων και χαρτοφυλάκιο άνω του 1,35 δισ. ευρώ