Διαλειμματική νηστεία: Τέσσερις παρενέργειες που οι περισσότεροι αγνοούν

Αν και η διαλειμματική νηστεία έχει κερδίσει μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια για την απώλεια βάρους, μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους.

Η διαλειμματική δίαιτα έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο δημοφιλείς διατροφικές τάσεις, κυρίως λόγω των ισχυρισμών ότι συμβάλλει στην απώλεια βάρους και τη συνολική βελτίωση της υγείας.

Σε αντίθεση με τις κλασικές δίαιτες που βασίζονται στη συνεχή μείωση θερμίδων, το συγκεκριμένο μοντέλο στηρίζεται είτε στον περιορισμό της πρόσληψης τροφής σε συγκεκριμένα χρονικά «παράθυρα» μέσα στην ημέρα, είτε σε εναλλασσόμενες ημέρες νηστείας.

Οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι οι παρατεταμένες περίοδοι αποχής από την τροφή ενεργοποιούν μηχανισμούς όπως η κυτταρική επιδιόρθωση, η βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και μεταβάλλουν την γονιδιακή έκφραση με τρόπο που προάγει τη μακροζωία και την προστασία από ασθένειες.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική, καθώς τα δεδομένα για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα παραμένουν περιορισμένα.

Οι βασικές μορφές διαλειμματικής νηστείας περιλαμβάνουν:

Εναλλακτική ημερήσια νηστεία (ADF), η οποία απαιτεί νηστεία κάθε δεύτερη μέρα.

Τροποποιημένη νηστεία, η οποία απαιτεί να τρώτε μόνο το 25% της συνήθους πρόσληψης κάθε δεύτερη μέρα.

Περιοδική νηστεία (500–600 θερμίδες για 2 ημέρες την εβδομάδα).

Χρονικός περιορισμός πρόσληψης τροφής (time-restricted eating), το κλασικό καθημερινό «παράθυρο φαγτού».

Παρά τη δημοτικότητά τους, οι μέθοδοι αυτές δεν είναι απαλλαγμένες από κινδύνους.

Πιθανές παρενέργειες, σύμφωνα με το Harvard

1. Σωματική δυσφορία και κόπωση

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, αρκετοί άνθρωποι εμφανίζουν πονοκεφάλους, λήθαργο, ευερεθιστότητα ή γαστρεντερικές διαταραχές. Η ένταση των συμπτωμάτων σχετίζεται συνήθως με τη διάρκεια και τη συχνότητα της νηστείας.

2. Κίνδυνος υπερβολικής απώλειας βάρους σε ευαίσθητες ομάδες

Σε ηλικιωμένα άτομα ή σε όσους βρίσκονται ήδη κοντά σε χαμηλό σωματικό βάρος, η διαλειμματική δίαιτα μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη απώλεια κιλών. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οστική πυκνότητα, το ανοσοποιητικό σύστημα και τα επίπεδα ενέργειας.

3. Υπερκατανάλωση τροφής

Μετά από περιόδους στέρησης, ενεργοποιούνται έντονα οι ορμόνες της πείνας και το κέντρο όρεξης στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επεισόδια υπερφαγίας, υπονομεύοντας τα πιθανά οφέλη της δίαιτας. Επιπλέον, η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού – δηλαδή του φυσικού βιολογικού ρολογιού – έχει συνδεθεί με μεταβολικές διαταραχές.

4. Αλληλεπίδραση με φαρμακευτική αγωγή

Η πρακτική αυτή μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για άτομα με παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Η παρατεταμένη νηστεία ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές στα επίπεδα νατρίου και καλίου, ενώ όσοι λαμβάνουν φάρμακα που απαιτούν τροφή μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ναυτία ή άλλες γαστρεντερολογικές διαταραχές.

Πώς να περιορίσετε τους κινδύνους

Η ασφαλής εφαρμογή της διαλειμματικής διαίτας απαιτεί προσεκτική προσέγγιση:

Σταδιακή προσαρμογή του οργανισμού, με αργή μείωση του «παραθύρου» κατανάλωσης τροφής

Επαρκής ενυδάτωση με μη θερμιδικά ροφήματα

Συνεπής τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής

Επιλογή εξατομικευμένου προγράμματος σε συνεργασία με γιατρό ή διατροφολόγο.

Παρότι η διαλειμματική νηστεία αποτελεί μια ελκυστική και ευέλικτη διατροφική στρατηγική, δεν είναι κατάλληλη για όλους. Η εφαρμογή της θα πρέπει να γίνεται με ιατρική καθοδήγηση και εξατομίκευση, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό υγείας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

Πηγή: iatropedia

