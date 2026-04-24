ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:20
Διαλειμματική νηστεία: Τέσσερις παρενέργειες που οι περισσότεροι αγνοούν

Αδυνάτισμα: Τι είναι τελικά οι «καταραμένοι» υδατάνθρακες και ποιες τροφές να μην φοβάστε - Media

Αν και η διαλειμματική νηστεία έχει κερδίσει μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια για την απώλεια βάρους, μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους.

Η διαλειμματική δίαιτα έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο δημοφιλείς διατροφικές τάσεις, κυρίως λόγω των ισχυρισμών ότι συμβάλλει στην απώλεια βάρους και τη συνολική βελτίωση της υγείας.

Σε αντίθεση με τις κλασικές δίαιτες που βασίζονται στη συνεχή μείωση θερμίδων, το συγκεκριμένο μοντέλο στηρίζεται είτε στον περιορισμό της πρόσληψης τροφής σε συγκεκριμένα χρονικά «παράθυρα» μέσα στην ημέρα, είτε σε εναλλασσόμενες ημέρες νηστείας.

Οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι οι παρατεταμένες περίοδοι αποχής από την τροφή ενεργοποιούν μηχανισμούς όπως η κυτταρική επιδιόρθωση, η βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και μεταβάλλουν την γονιδιακή έκφραση με τρόπο που προάγει τη μακροζωία και την προστασία από ασθένειες.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική, καθώς τα δεδομένα για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα παραμένουν περιορισμένα.

Οι βασικές μορφές διαλειμματικής νηστείας περιλαμβάνουν:

  • Εναλλακτική ημερήσια νηστεία (ADF), η οποία απαιτεί νηστεία κάθε δεύτερη μέρα.
  • Τροποποιημένη νηστεία, η οποία απαιτεί να τρώτε μόνο το 25% της συνήθους πρόσληψης κάθε δεύτερη μέρα.
  • Περιοδική νηστεία (500–600 θερμίδες για 2 ημέρες την εβδομάδα).
  • Χρονικός περιορισμός πρόσληψης τροφής (time-restricted eating), το κλασικό καθημερινό «παράθυρο φαγτού».

Παρά τη δημοτικότητά τους, οι μέθοδοι αυτές δεν είναι απαλλαγμένες από κινδύνους.

Πιθανές παρενέργειες, σύμφωνα με το Harvard

1. Σωματική δυσφορία και κόπωση

Κατά τη διάρκεια της νηστείας, αρκετοί άνθρωποι εμφανίζουν πονοκεφάλους, λήθαργο, ευερεθιστότητα ή γαστρεντερικές διαταραχές. Η ένταση των συμπτωμάτων σχετίζεται συνήθως με τη διάρκεια και τη συχνότητα της νηστείας.

2. Κίνδυνος υπερβολικής απώλειας βάρους σε ευαίσθητες ομάδες

Σε ηλικιωμένα άτομα ή σε όσους βρίσκονται ήδη κοντά σε χαμηλό σωματικό βάρος, η διαλειμματική δίαιτα μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη απώλεια κιλών. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οστική πυκνότητα, το ανοσοποιητικό σύστημα και τα επίπεδα ενέργειας.

3. Υπερκατανάλωση τροφής

Μετά από περιόδους στέρησης, ενεργοποιούνται έντονα οι ορμόνες της πείνας και το κέντρο όρεξης στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επεισόδια υπερφαγίας, υπονομεύοντας τα πιθανά οφέλη της δίαιτας. Επιπλέον, η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού – δηλαδή του φυσικού βιολογικού ρολογιού – έχει συνδεθεί με μεταβολικές διαταραχές.

4. Αλληλεπίδραση με φαρμακευτική αγωγή

Η πρακτική αυτή μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για άτομα με παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Η παρατεταμένη νηστεία ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές στα επίπεδα νατρίου και καλίου, ενώ όσοι λαμβάνουν φάρμακα που απαιτούν τροφή μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ναυτία ή άλλες γαστρεντερολογικές διαταραχές.

Πώς να περιορίσετε τους κινδύνους

Η ασφαλής εφαρμογή της διαλειμματικής διαίτας απαιτεί προσεκτική προσέγγιση:

  • Σταδιακή προσαρμογή του οργανισμού, με αργή μείωση του «παραθύρου» κατανάλωσης τροφής
  • Επαρκής ενυδάτωση με μη θερμιδικά ροφήματα
  • Συνεπής τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής
  • Επιλογή εξατομικευμένου προγράμματος σε συνεργασία με γιατρό ή διατροφολόγο.

Παρότι η διαλειμματική νηστεία αποτελεί μια ελκυστική και ευέλικτη διατροφική στρατηγική, δεν είναι κατάλληλη για όλους. Η εφαρμογή της θα πρέπει να γίνεται με ιατρική καθοδήγηση και εξατομίκευση, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό υγείας και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

Πηγή: iatropedia

Πώς το ξίδι μεταβολίζει τη γλυκόζη και μας αδυνατίζει

Φαρμακευτική πολιτική και τιμολόγηση: Αίτια, επιπτώσεις και προτάσεις πολιτικής

Υπουργείο Υγείας: «Όσοι πέτυχουν τον στόχο τους έως τον Ιούνιο θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα αδυνατίσματος»

mikros-panagiotis_2404_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξώδικο «γροθιά» από τους γονείς του μικρού Παναγιώτη κατά του Δημάρχου Ηλιούπολης: «Εργαλειοποίησε το παιδί μας για πολιτικό όφελος»

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις 20χρονες

parios-pallas-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιάννης Πάριος – «Όλη η ζωή μου» στο Θέατρο Παλλάς – Έξτρα ημερομηνίες Μαΐου

gaitanos-paisios
ΘΕΑΤΡΟ

Πέτρος Γαϊτάνος – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο θέατρο Ακροπόλ

Makarios-Lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρέθηκε βουλευτής της ΝΔ που στηρίζει Σκέρτσο για τις «πελατειακές σχέσεις» πολιτών και πολιτικών – Είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης…

KAXLAS
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

drakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

