Θεραπείες για αλαβάστρινη επιδερμίδα μέχρι τα Χριστούγεννα

Ο χρόνος και η σωστή προετοιμασία είναι τα μόνα που χρειάζονται για την απόκτηση υπέροχης επιδερμίδας έως τα Χριστούγεννα. Ο σχεδιασμός εξατομικευμένων θεραπειών και ο προγραμματισμός πραγματοποίησής τους μπορούν να χαρίσουν καθαρή και λαμπερή επιδερμίδα σε όλους, αρκεί να γίνονται αρκετές ημέρες πριν, προκειμένου το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη της εορταστικής περιόδου να επαρκεί για να φανούν τα αποτελέσματά τους. Πότε, όμως, είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει ένα χημικό πίλινγκ; Πόσες ημέρες χρειάζονται ώστε τα fillers να σβήσουν τις ρυτίδες ή τα λέιζερ να εξαφανίσουν τις κηλίδες;

«Ο χρόνος έναρξης των θεραπειών για την απόκτηση αψεγάδιαστης επιδερμίδας έως τα Χριστούγεννα εξαρτάται από τα υφιστάμενα προβλήματα και την ηλικία, αφού τα νεανικά δέρματα έχουν λιγότερες ανάγκες από εκείνα των ανθρώπων μέσης ή τρίτης ηλικίας. Επιπροσθέτως της καθημερινής ρουτίνας περιποίησης του δέρματος, χρειάζονται πιο δραστικές θεραπείες για να αντιμετωπιστούν ουλές ακμής, μελαγχρώσεις, ρυτίδες και χαλάρωση και να αποκτήσει το πρόσωπο πιο λεία, νεανική, αλαβάστρινη επιδερμίδα», επισημαίνει ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Ξεκινώντας από εκείνες που απαιτούν περισσότερο χρόνο για να χαρίσουν την πολυπόθητη λάμψη ακριβώς στην έναρξη των εορτασμών, οι θεραπείες με τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι:

Peeling

Τα peeling βοηθούν στην απολέπιση του δέρματος, στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να αποκτά πιο λεία υφή. Μειώνουν τις δυσχρωμίες, τις πανάδες και τις κηλίδες που δημιουργούνται από τον ήλιο, χαρίζοντας ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Βοηθούν στη μείωση της ακμής, καθαρίζοντας τους πόρους και μειώνοντας τη λιπαρότητα. Αντιμετωπίζουν τις λεπτές γραμμές, τις ρυτίδες και τις ουλές, είτε ως μεμονωμένη θεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλες αισθητικές επεμβάσεις.

Τα επιφανειακά peeling επιδρούν μόνο στις πιο εξωτερικές στιβάδες του δέρματος, προκαλώντας ήπια απολέπιση που φρεσκάρει το δέρμα και βελτιώνει τις ήπιες δυσχρωμίες.

Τα χημικά μεσαίου βάθους εισχωρούν έως και τις μεσαίες στιβάδες, απομακρύνοντας τα κατεστραμμένα κύτταρα, βοηθώντας στη λείανση των λεπτών γραμμών/ρυτίδων και την αντιμετώπιση των κηλίδων.

Τα βαθιά χημικά peeling προχωρούν στις μεσαίες και βαθύτερες στιβάδες του δέρματος, μειώνοντας τις εντονότερες ρυτίδες, τις ουλές και τις κηλίδες.

Όσο βαθύτερο είναι το peeling τόσο πιο εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα και τόσο περισσότερος είναι ο χρόνος ανάρρωσης. Τα επιφανειακά χρειάζονται 1-7 ημέρες μέχρι την πλήρη επούλωσή τους, τα χημικά μεσαίου βάθους από 7-14 ημέρες και τα βαθιά 2-4 εβδομάδες.

Μόλις ο ερεθισμός υποχωρήσει με την κατάλληλη φροντίδα, τα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν.

Microneedling

Το microneedling στοχεύει στην αναζωογόνηση του δέρματος. Οι μικροτραυματισμοί που προκαλούνται ενεργοποιούν τις φυσικές διαδικασίες επούλωσής του, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, ουσίες που βοηθούν στη διατήρηση ή απόκτηση ενός υγιούς και νεανικού δέρματος.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων δερματικών προβλημάτων, όπως ουλές ακμής, ρυτίδες, υπερμελάγχρωση και ραγάδες. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά του να διατηρεί τον περιβάλλοντα υγιή ιστό, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ανάρρωση με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας σε σύγκριση με άλλες θεραπείες.

Μετά την ολοκλήρωσή της, το δέρμα παρουσιάζει ήπια ερυθρότητα, η οποία συνήθως υποχωρεί μέσα σε μερικές ημέρες. Για αυτό συστήνεται η θεραπεία να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Για καλύτερα αποτελέσματα συνήθως προτείνεται μια σειρά θεραπειών, ωστόσο, ακόμη και μία μόνο συνεδρία μπορεί να προσφέρει θαυμαστά αποτελέσματα.

Laser

Oι θεραπείες προσώπου με laser αποτελούν μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τη μείωση των λεπτών γραμμών, των κηλίδων γήρανσης, των ουλών της ακμής και του ανομοιόμορφου χρώματος της επιδερμίδας. Διεγείρουν την ανάπτυξη κολλαγόνου και την υφή της, το δέρμα αναγεννιέται και η επιδερμίδα γίνεται πιο λεία και σφριγηλή.

Τα τελευταία χρόνια επανάσταση στην κοσμητική δερματολογία έχει φέρει το Fractional CO2 Laser. Παρέχει ταχύτερη ανάρρωση, μειωμένη ενόχληση και μακροχρόνια σταδιακή βελτίωση της όψης της επιδερμίδας, συγκριτικά με τα παραδοσιακά αφαιρετικού τύπου λέιζερ και τα αποτελέσματα που προσφέρει διαρκούν για χρόνια μετά τη θεραπεία.

Οι χρόνοι επούλωσης είναι ταχύτεροι από ό,τι παλαιότερα. Τα αποτελέσματα γίνονται ορατά αμέσως και προοδευτικά βελτιώνονται τους επόμενους μήνες. Κάποια ερυθρότητα μετά τη θεραπεία είναι φυσιολογική και για αυτό συστήνεται η πραγματοποίησή της επτά ημέρες νωρίτερα από το ρεβεγιόν ή όποιο άλλο ξεχωριστό event.

Ακόμα πιο εξελιγμένο laser είναι το βραβευμένο με ευρωπαϊκό βραβείο Σχεδιασμού Alma Hybrid, το οποίο ενσωματώνει τρία lasers σε ένα. Βοηθά στη σύνθεση κολλαγόνου και στην αναγέννηση του χορίου, προσφέρει σύσφιξη, αντιμετωπίζει τα σημάδια γήρανσης, θεραπεύει επιφανειακές βλάβες, εξαφανίζει κάθε είδους ουλή και χαρίζει πιο σαρκώδη χείλη χωρίς ενέσεις και fillers.

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και ο χρόνος αποθεραπείας ποικίλλει από 0-7 ημέρες ανάλογα με την ένταση των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται.

Fillers

Τα fillers, με γνωστότερο το υαλουρονικό οξύ, προσφέρουν σημαντικά οφέλη, όπως μείωση των ρυτίδων, αποκατάσταση του όγκου, διόρθωση ασυμμετριών και ενίσχυση των χαρακτηριστικών του προσώπου και τη διαμόρφωση ή διόρθωση του περιγράμματός του.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά σχεδόν αμέσως μετά τη έγχυση. Ωστόσο, επειδή είναι πιθανή η εμφάνιση ήπιας ενόχλησης, οιδήματος, ερυθρότητας ή εκχυμώσεων, (για την υποχώρηση των οποίων μπορεί να απαιτηθούν έως 7 ημέρες) επειδή μετά την υποχώρηση του οιδήματος, μπορεί να χρειαστεί μια συμπληρωματική θεραπεία για καλύτερα αποτελέσματα και επειδή ο τελικός όγκος αποκτάται μετά από 15 ημέρες, καλό είναι να γίνεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τις γιορτές.

Η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται από το δέρμα και τον τύπο του filler που χρησιμοποιείται.

«Υπάρχουν θεραπείες ακόμα και της τελευταίας στιγμής που ανανεώνουν την όψη της επιδερμίδας σε ελάχιστα λεπτά. Ιδανική για όσους έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο είναι η υδροδερμαπόξεση, η οποία προσφέρει σε μία συνεδρία βαθύ καθαρισμό, μικροαπολέπιση με διαμάντι, λεύκανση και λείανση της επιδερμίδας και ενυδάτωση με ένα κοκτέιλ βιταμινών και αντιοξειδωτικών, χωρίς να απαιτεί χρόνο αποθεραπείας, παρά μόνο 24ώρες για να δεχθεί η επιδερμίδα πλήρως τα οφέλη των ορών.

Το ίδιο ισχύει και για τη μέθοδο Hifu facelift που χρησιμοποιεί υπέρηχους για lifting και τόνωση του χαλαρού δέρματος χωρίς καν να δημιουργεί κοκκινίλες ή να απαιτεί χρόνο ανάρρωσης», καταλήγει ο δρ Στάμου.

