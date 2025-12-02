Στοιχεία – σοκ για την ψυχική υγεία των νέων: Ένα στα έξι παιδιά αυτοτραυματίζεται

Ένα στα έξι παιδιά στη χώρα μας αυτοτραυματίζεται, με τα κορίτσια να εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα και υψηλότερα ποσοστά, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των νέων που ξεπερνά το 60% δήλωσε ότι γνωρίζει κάποιο άτομο που αυτοτραυματίζεται.

Ακόμη αίσθημα έντονης λύπης απογοήτευσης και δυσφορίας αισθάνεται πολύ συχνά το 31% των αγοριών και το 54,6% των κοριτσιών. Οι νέοι στην Ελλάδα βιώνουν συχνά συναισθήματα όπως θλίψη, άγχος, θυμό και απελπισία σε ποσοστό 76%, ενώ δυσκολεύονται ιδιαίτερα να διαχειριστούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα σε ποσοστό 62,7%.

Τα παραπάνω σοκαρίστηκα στοιχεία που αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος της ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας σήμερα, είναι αποτέλεσμα της πανελλαδικής έρευνας για τον Αυτοτραυματισμό που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά σε 502 παιδιά ηλικίας 18-24 ετών κατά τη διάρκεια 18 -24 Νοέμβριου 2025. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. για λογαριασμό της UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την προαγωγή Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και παρουσιάστηκεχθες στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του υπουργείου Υγείας, σε ειδική εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη.

Η Δράση περιλαμβάνει διαφορετικούς πυλώνες, ανάλογα με την ηλικία και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο Πρώτος Πυλώνας αφορά στην εφαρμογή ενός προγράμματος για την προαγωγή της ψυχικής υγείας γονιών και παιδιών, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, αποτελεί βέλτιστη πρακτική διεθνώς, έχει εφαρμοστεί έως τώρα σε περισσότερες από 30 χώρες και για πρώτη φορά υλοποιείται και στη χώρα μας.

Περιλαμβάνει δωρεάν συμβουλευτικές ή/και θεραπευτικές ομαδικές συνεδρίες με γονείς, με στόχο την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση τόσο των προβλημάτων που βιώνουν οι ίδιοι, όσο και τα παιδιά τους. Όλες οι υπηρεσίες του προγράμματος είναι δωρεάν και έως τώρα έχουν λάβει μέρος σε αυτό περισσότερες από 500 οικογένειες.

Ο Δεύτερος Πυλώνας της Εθνικής Δράσης για την Υγεία του Παιδιού και Οικογένειας αφορά στην Αντιμετώπιση του Αυτοτραυματισμού στους Νέους.

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την UNICEF, θεσμοθέτησε στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων (17-24 ετών), το οποίο λειτουργεί ήδη παρέχοντας εξειδικευμένη στήριξη σε εφήβους, νέους και οικογένειες που βιώνουν το πρόβλημα του αυτοτραυματισμού.

Το Κέντρο παρέχει δια ζώσης, αλλά και εξ αποστάσεως (μέσω τηλεψυχιατρικής), υπηρεσίες κλινικής αξιολόγησης, ψυχοθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε νέους και τους γονείς τους, αλλά και άλλες εξειδικευμένες θεραπείες. Όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις και οι κλινικές υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Για ραντεβού και πληροφορίες, οι νέοι αλλά και οι γονείς τους μπορούν να τηλεφωνούν στα: 2107462290 και 2107462281 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-21:00), ενώ μπορούν να αποστείλουν email στο: [email protected].

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στην εκδήλωση μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι: «Κάθε νέα, κάθε νέος που αυτοτραυματίζεται, χρειάζεται να ξέρει ότι δεν είναι μόνη, δεν είναι μόνος. Υπάρχει μια ομάδα ειδικών που ξέρει και καταλαβαίνει τι συμβαίνει και μπορεί να τους μιλήσει ελεύθερα για όσα βιώνει. Είμαστε δίπλα σε κάθε νέο, σε κάθε οικογένεια, με τον πιο έμπρακτο τρόπο: αναπτύσσοντας το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειες τους», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα Γασάν Χαλίλ ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρότυπο παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του αυτοτραυματισμού, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως καλή πρακτική, ευελπιστώντας να υλοποιηθεί και σε άλλες χώρες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με ειδικούς που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της προσπάθειας.

Στο πάνελ συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Δρ. Ιωάννης Μαλογιάννης, ψυχίατρος και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Πρότυπου Κοινοτικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία των Νέων, η κυρία Μυρσίνη Καζάκου, υπεύθυνη του προγράμματος για την UNICEF και ο κύριος Θωμάς Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MARC.

Η Εθνική Δράση για την Προαγωγή της Υγείας των Παιδιών και των Οικογενειών τους, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΥ: Τα φάρμακα τύπου Ozempic θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους, όχι μόνο στους πλούσιους

Θεραπείες για αλαβάστρινη επιδερμίδα μέχρι τα Χριστούγεννα

Αίσθημα κόπωσης: Πότε είναι ανησυχητικό και πρέπει να πάμε στο γιατρό;