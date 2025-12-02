Ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγεία: Μια διεθνής συνεργασία αλλάζει τα δεδομένα της περιεγχειρητικής φροντίδας

Φανταστείτε να μπορείτε μέσα από το κινητό σας να συνομιλήσετε με τον γιατρό σας που είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά πριν το χειρουργείο, να έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να μειώσετε την πιθανότητα επιπλοκών μετά την επέμβαση, να σας υπενθυμίζουν τα ιατρικά ραντεβού σας, τη φαρμακευτική σας αγωγή και να έχετε εξατομικευμένες συμβουλές για την διατροφή σας.

Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα υγείας είναι πλέον γεγονός και στην Ελλάδα. Με όραμα την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ασθενών και αρωγό την αιχμή της τεχνολογίας, ο Δρ. Βασίλειος Σιούλας Διευθυντής της Α’ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και ιδρυτής του Κέντρου Γυναικολογικής Χειρουργικής & Δερματολογίας Specialized Healthcare Hub (SHHub), παρουσίασε την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα φροντίδας ασθενών, προϊόν συνεργασίας με τη φινλανδική εταιρεία Buddy Healthcare, που κατασκευάζει λογισμικό ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Η ψηφιοποίηση της διαχείρισης και της επικοινωνίας των ασθενών που υποβάλλονται σε γυναικολογική χειρουργική επέμβαση αποσκοπεί να αναβαθμίσει την εμπειρία των ασθενών στο πεδίο της γυναικολογικής ογκολογίας.

Η καινοτομία της ψηφιακής πλατφόρμας

Υιοθετώντας την πλατφόρμα συντονισμού της περίθαλψης της Buddy Healthcare, η κλινική στοχεύει:

– στον εξορθολογισμό των διαδικασιών περιεγχειρητικής φροντίδας,

– στη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών και στην ασφαλή,

– καθημερινή τηλεπαρακολούθηση για τη μείωση των επιπλοκών και του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η έλλειψη τεχνολογικά προηγμένων λύσεων.

Παραδοσιακά, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοικτές, λαπαροσκοπικές, ρομποτικές ή διακολπικές χειρουργικές επεμβάσεις λαμβάνουν οδηγίες μέσω έντυπων φυλλαδίων, τηλεφωνικών κλήσεων και συναντήσεων δια ζώσης. Αυτοί οι τύποι επικοινωνίας είναι πιθανό να είναι χρονοβόροι και μη τυποποιημένοι.



Με την πλατφόρμα της Buddy Healthcare, οι ασθενείς μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, έχουν πλέον πρόσβαση σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό τρόπο φροντίδας πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Η πλατφόρμα παρέχει αυτόματα εξατομικευμένες πληροφορίες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– τη διατροφή,

– τις οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής

– τη διακοπή καπνίσματος,

– τα μέτρα πρόληψης περιεγχειρητικών λοιμώξεων

– τα σημαντικά ραντεβού στο Νοσοκομείο.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς μετεγχειρητικές οδηγίες, μπορούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης συμπτωμάτων, να ανεβάσουν με ασφάλεια φωτογραφίες χειρουργικών τραυμάτων για εκτίμηση της επούλωσης ή να στείλουν μηνύματα μέσω της εφαρμογής, επιτρέποντας στην ιατρική και νοσηλευτική ομάδα να παρακολουθεί την ανάρρωση από απόσταση και να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται.

Η συνεργασία αυτή φέρνει επίσης μια πρώτη στο είδος της καινοτομία στην ελληνική χειρουργική πρακτική, επιτρέποντας την ασφαλή και αποτελεσματική ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ Ιατρών και ασθενών.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιστοποιηθεί η υγεία των ασθενών:

– πριν από τη χειρουργική επέμβαση,

– να μειωθεί η διάρκεια παραμονής στο Νοσοκομείο,

– να διαγνωστούν έγκαιρα οι επιπλοκές εάν υπάρχουν

– να βελτιωθούν τα περιεγχειρητικά αποτελέσματα και η ικανοποίηση των ασθενών.

Επιπροσθέτως, είναι πολύ πιθανό να μειωθεί ο αριθμός των περιττών μετεγχειρητικών επισκέψεων, διευκολύνοντας τις ασθενείς με την παραμονή στη θαλπωρή του σπιτιού τους.

Ακόμη αναμένεται να μειωθεί ο φόρτος παρακολούθησης των ασθενών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη κατανομή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις πραγματικές ανάγκες.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την προώθηση της γυναικολογικής χειρουργικής περίθαλψης στην Ελλάδα, εμπνευσμένη από τις βέλτιστες πρακτικές της ψηφιακά προηγμένης Φινλανδίας.

Στην εκδήλωση της επίσημης έναρξης της πλατφόρμας συντονισμού της περίθαλψης, ο Δρ Βασίλειος Σιούλας σημείωσε: «Τα βέλτιστα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν περισσότερα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ιατρού. Χρειάζονται ειδικές ομάδες που αρνούνται να συμβιβαστούν με το status quo και επιδιώκουν συνεχώς ασθενοκεντρική καινοτομία, ακρίβεια και επιχειρησιακή αριστεία. Σε αυτή τη βάση, η συνεργασία μας με την Buddy Healthcare ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον απώτερο στόχο μας: το μετασχηματισμό της φροντίδας των ασθενών. Σε κάθε βήμα».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Buddy Healthcare, Jussi Määttä, επισήμανε τη δυναμική της εταιρείας, δηλώνοντας: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ψηφιοποιήσαμε με επιτυχία τρόπους εξειδικευμένης περίθαλψης στη Φινλανδία και η επέκτασή μας σε όλη την Ευρώπη υπογραμμίζει την ισχυρή ζήτηση για την πλατφόρμα μας συντονισμού της περίθαλψης. Η συνεργασία μας με το Specialized Healthcare Hub αποδεικνύει την ετοιμότητα των Ελλήνωνεπαγγελματιών του τομέα της υγείας να ασπαστούν τις σύγχρονες ψηφιακές πρακτικές».

Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και της αναπληρώτριας επικεφαλής αποστολής της Φινλανδικής Πρεσβείας κα Verna Leinonen. Την εκδήλωση συντόνισε η γνωστή ηθοποιός κα Δώρα Χρυσικού, η οποία μοιράστηκε την προσωπική της περιπέτεια υγείας και πως ξεπεράστηκε με τη βοήθεια του Δρ. Βασιλείου Σιούλα.

Διαβάστε επίσης:

Στοιχεία – σοκ για την ψυχική υγεία των νέων: Ένα στα έξι παιδιά αυτοτραυματίζεται

ΠΟΥ: Τα φάρμακα τύπου Ozempic θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους, όχι μόνο στους πλούσιους

Θεραπείες για αλαβάστρινη επιδερμίδα μέχρι τα Χριστούγεννα