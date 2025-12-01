Αιχμές Δούκα: «Κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει η ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας»

Αιχμές άφησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για απόπειρες υπονόμευσης της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγα, που φιλοδοξεί να μειώσει κατά 25% την κίνηση στο κέντρο.

Ο δήμαρχος σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι από τα 6 εκατ. που κοστολογείται το έργο, δεν έχουν πληρωθεί τα 2,5 εκατ. με συνέπεια ο εργολάβος να σταματήσει τις εργασίες.

«Το έργο παραμένει στοιχειωμένο και η κίνηση συνεχίζει να ταλαιπωρεί το κέντρο της πόλης. Έχει ουσιαστικά σταματήσει. Κάποιοι θέλουν να μη τελειώσει άμεσα. Κάποιοι θέλουν να συνεχιστεί και το 2026 η ταλαιπωρία. Κάποιοι θέλουν νομίζω να μη γίνει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

«Μιλήσαμε με τον εργολάβο ότι από τα 6 εκατ. που στοίχισε έργο, του χρωστάνε τα 2,5 εκατ. Από πίσω μου είναι το έργο της αρχαιολογίας. Η αποκάλυψη του Λουτρού και άλλων σημαντικών αρχαιοτήτων. Αυτό κόστισε 1 εκατ. Και το έργο στοιχειωμένο», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Χάρης Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ – Η κυβέρνηση εκδικείται τους Δήμους

Ανεξέλεγκτο το μέτωπο κυβέρνησης – αγροτών: Η πολιτική φθορά και οι επιπτώσεις στην εορταστική αγορά

Ο Τσακαλώτος αδειάζει όλη τη στρατηγική Τσίπρα: Δεν έπρεπε να ρίξουμε την κυβέρνηση το 2014