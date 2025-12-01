Αιχμές Δούκα: «Κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει η ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αιχμές άφησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για απόπειρες υπονόμευσης της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγα, που φιλοδοξεί να μειώσει κατά 25% την κίνηση στο κέντρο.
Ο δήμαρχος σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι από τα 6 εκατ. που κοστολογείται το έργο, δεν έχουν πληρωθεί τα 2,5 εκατ. με συνέπεια ο εργολάβος να σταματήσει τις εργασίες.
«Το έργο παραμένει στοιχειωμένο και η κίνηση συνεχίζει να ταλαιπωρεί το κέντρο της πόλης. Έχει ουσιαστικά σταματήσει. Κάποιοι θέλουν να μη τελειώσει άμεσα. Κάποιοι θέλουν να συνεχιστεί και το 2026 η ταλαιπωρία. Κάποιοι θέλουν νομίζω να μη γίνει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.
«Μιλήσαμε με τον εργολάβο ότι από τα 6 εκατ. που στοίχισε έργο, του χρωστάνε τα 2,5 εκατ. Από πίσω μου είναι το έργο της αρχαιολογίας. Η αποκάλυψη του Λουτρού και άλλων σημαντικών αρχαιοτήτων. Αυτό κόστισε 1 εκατ. Και το έργο στοιχειωμένο», συμπλήρωσε.
Διαβάστε επίσης
Χάρης Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ – Η κυβέρνηση εκδικείται τους Δήμους
Ανεξέλεγκτο το μέτωπο κυβέρνησης – αγροτών: Η πολιτική φθορά και οι επιπτώσεις στην εορταστική αγορά
Ο Τσακαλώτος αδειάζει όλη τη στρατηγική Τσίπρα: Δεν έπρεπε να ρίξουμε την κυβέρνηση το 2014
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.