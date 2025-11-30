Χάρης Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ – Η κυβέρνηση εκδικείται τους Δήμους

Την «εκδικητική πολιτική» της κυβέρνησης απέναντι τους Δήμους κατήγγειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων, κάνοντας λόγο για «σχέδιο υποβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Σε συνέντευξή του στον «Αθήνα 9,84», o Χάρης Δούκας αποκάλυψε πως ο νέος προϋπολογισμός της χρονιάς που έρχεται για τους Δήμους θα είναι 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ αντί για 8,5. «Είμαστε πίσω κατά 6 δισεκατομμύρια. Βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο και η απάντηση του υπουργού ήταν: αυξήστε τα δημοτικά τέλη», εξήγησε και διαμήνυσε πως ο Δήμος της Αθήνας δεν θα υποκύψει.

«Κάνουμε τιτάνια προσπάθεια να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και το κόστος ζωής για τους πολίτες, παρ’ ότι η κυβέρνηση μας λέει ότι αυτή είναι η κίνηση που πρέπει να κάνουμε, αλλιώς δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα», ξεκαθάρισε, σημειώνοντας ότι «πολλοί δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις».

Σύγκρουση με την κυβέρνηση και μεγάλες εργολαβίες

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εκδικητική στάση» απέναντι στους δήμους που αντιστέκονται σε μεγάλα συμφέροντα και εργολαβίες.

«Αποφασίσαμε να πάμε κόντρα στην τσιμεντοποίηση των πόλεων και στον νέο οικοδομικό κανονισμό. Χάσαμε τις πολεοδομίες γιατί συγκρουστήκαμε», είπε, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση προχωρά και σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο.

Όπως είπε, ο νέος εκλογικός νόμος που θα παρουσιαστεί στις 17 Δεκεμβρίου καταργεί τη δεύτερη Κυριακή.

«Πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Οι πολιτικές της βαθιάς συντήρησης και οπισθοδρόμησης που δυσχεραίνουν τη ζωή των πολιτών, υπονομεύουν το μέλλον τους και οδηγούν τους δήμους σε φτωχοποίηση.

Δώσαμε μεγάλες μάχες με τους μεγαλοεργολάβους που θέλουν να τσιμεντώσουν τις πόλεις μας και η κυβέρνηση μας τιμωρεί παίρνοντάς μας τις πολεοδομίες.

Σηκώνουμε ανάστημα και αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Καταργούν τη δεύτερη Κυριακή και κάνουν σύστημα τον πελατειασμό.

Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία».

«Στις 16 Δεκεμβρίου όλοι έξω από τη Βουλή»

Ο κ. Δούκας ανακοίνωσε κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού.

«Πρέπει να σταματήσει αυτή η μεγάλη οπισθοδρόμηση. Στις 16 Δεκεμβρίου θα είμαστε όλοι έξω από τη Βουλή. Δεν θα αφήσουμε να περάσει η φτωχοποίηση των δήμων», είπε.

ΠΑΣΟΚ: Κάλεσμα σε συμμαχίες και πολιτική ανατροπή

«Το εγώ τελείωσε, το εμείς κάνει τη διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κυριαρχήσει μόνο αν κινητοποιήσει δυνάμεις, κόμματα και φορείς για μεγάλες ανατροπές. Αν δεν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ», επισήμανε.

«Όλα όσα αποπροσανατολίζουν είναι δώρο στη ΝΔ. Ο στόχος είναι ένας: να ηττηθούν οι πολιτικές της συντήρησης και της οπισθοδρόμησης», πρόσθεσε ο Χάρης Δούκας.

