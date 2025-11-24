Χάρης Δούκας: Η καθυστέρηση στην ανάπλαση στη Βασιλίσσης Όλγας οφείλεται σε πολιτικούς λόγους – Θα φέρει μείωση 20% στο κυκλοφοριακό

Για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τα δυο έτη που βρίσκεται στο τιμόνι του του Δήμου Αθηναίων μίλησε σε εκπομπή του ΕΡΤnews ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

«Όλα ήταν μια τεράστια πρόκληση, δεν ήμουν αυτοδιοικητικό στέλεχος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο ήμουν και έτσι δεν μου δόθηκε κάποιο handbook. Ξεκίνησα από το μηδέν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή και νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ότι από τον Οκτώβριο που κέρδισα μέχρι να αναλάβω την 1η Ιανουαρίου, είχαμε μείον 2 – 3 οργανισμούς που είναι βασικοί και θεμελιώδεις, όπως η ανάπλαση, για την προσέγγιση των αναπτυξιακών θεμάτων και όχι μόνο και συνολικά γιατί αντιμετώπισα νομίζω μια αρχική συνθήκη, η οποία ήταν αρκετά επιθετική».

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι αυτό που περίμενε ήταν μια κανονικότητα, δηλαδή ότι θα είχε στην διάθεση του βασικές δομές και υποδομές που είχε και η προηγούμενη δημοτική αρχή και ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια συνθήκη κανονικότητας, ωστόσο σημείωσε «καταλήξαμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό φορέα που είναι ανάπλαση καθόλου, με την παρουσία της Αθήνας. Να έχουμε επίσης έναν άλλο πολύ μεγάλο οργανισμό που είναι αυτός του Πολιτισμού, αθλητισμού και νέας Γενιάς, ο μεγαλύτερος οργανισμός σε δημοτικό επίπεδο, να τον κρατάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Αναφορικά με το θέμα της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας, ο δήμαρχος της Αθήνας ανέφερε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο θέμα, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση από εδώ και πέρα θεωρεί ότι οφείλεται κυρίως σε πολιτικούς και όχι σε τεχνικούς λόγους.

«Από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά χρόνια που μισό χιλιόμετρο παραμένει κλειστό και νομίζω είναι και πολλά τα λεφτά. Νομίζω έχουν προσεγγίσει τα 6 εκατομμύρια», τόνισε.

Ως προς το πότε και με ποιον ακριβώς τρόπο θα λειτουργήσει κανονικά ο δρόμος, ο κ. Δούκας απάντησε «κάθε φορά που ρωτάμε μας ενημερώνουν τι θα γίνει στο τέλος του μήνα. Δεν το λέω εγώ, το υλοποιεί η ανάπλαση. Είμαι εκεί σχεδόν μία φορά τον μήνα, μπορεί και δύο φορές το μήνα και σήμερα πάλι συζητήσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με κάποιες επιπλέον δομές που περιμένουμε για το τραμ και μου έχουν πει ότι είναι θέμα χρόνου». Πρόσθεσε δε, ότι 95% του έργου έχει ολοκληρωθεί και ότι η κάθε επιπλέον καθυστέρηση εγείρει σοβαρά θέματα, διότι είναι ένα έργο που τρέχει πολλά χρόνια έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι το έργο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με συγκοινωνιολόγους και έμπειρους αναλυτές θα υπάρξει μείωση της κίνησης περίπου κατά 20%.

«Μεγάλη μείωση» ανέφερε «θα έχουμε στο περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα, διότι γίνονται πολύ μεγάλες περιποροίες για να μπορέσει κανείς να προσεγγίσει εύκολα, χωρίς να επηρεάζεται το πολύ ωραίο πεζοδρόμιο που έχει φτιαχτεί, τα αρχαία, τα οποία έχουν αποκαλυφθεί με έναν πολύ όμορφο τρόπο».

