Μήνυμα Δούκα στην κυβέρνηση: «Η Βασιλίσσης Όλγας θα ανοίξει» – «Δεν υπάρχει πρόεδρος υπό προθεσμία», είπε για τη βελόνα του ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα προς κάθε… υπουργό έστειλε ο Χάρης Δούκας για την Βασιλίσσης Σοφίας, ξεκαθαρίζοντας πως θα ανοίξει και μάλιστα σύντομα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε πως μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου ο δρόμος θα ανοίξει κανονικά, ενώ πέταξε και «καρφί» για την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, αναφέροντας ότι έξι χρόνια δεν τελείωσαν ένα έργο έκτασης μισού χιλιομέτρου.

«Η Βασ. Ολγας θα άνοιγε έτσι κι αλλιώς, δεν θα γινόταν ποτέ πεζόδρομος. Πήγαν να τη κάνουν πριβέ για να παίζουν τένις και να πίνουν καφέ κάποιοι. Θα μπορούν να μπαίνουν όλοι. Το έργο το τρέχει η Ανάπλαση. Η εταιρεία θα ολοκληρώσει τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Μισό χιλιόμετρο έξι χρόνια αυτή η ιστορία όπου ξοδεύτηκαν ένα σωρό χρήματα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δούκας αναφέρθηκε και σε ένα άλλο ζήτημα της πρωτεύουσας, τα φρεάτια, αναφέροντας πως χρειάζεται ένα μεγάλο κονδύλι το οποίο δεν έχει διατεθεί.

«Στην Αθήνα, το 20% των δρόμων έχει φρεάτια, όταν ο μέσος όρος είναι 40%. Το Κολωνάκι δεν έχει φρεάτια. Κάναμε μία μελέτη. Για να πάμε στο 40%, γιατί με πιάνει η καρδιά μου όποτε βρέχει, θέλουμε 100 εκατ. Βρήκαμε… ένα εκατομμύριο για Ριζούπολη και βρήκαμε άλλο ένα για άλλο σημείο, άρα χρειαζόμαστε άλλα 98. Χρειαζόμαστε πόρους. Αντιπλημμυρικά έργα. Επίσης, υπάρχει μια θολούρα σχετικά με τις ευθύνες. Σε λεωφόρους δεν είναι ο δήμος υπεύθυνος, αλλά η Περιφέρεια. Εμείς όμως παλεύουμε γιατί εμάς θα κατηγορήσει ο πολίτης. Αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί».

Δούκας για ΠΑΣΟΚ: «Δεν βάζουμε προθεσμίες στην προεδρία»

Ο Χ. Δούκας κλήθηκε να σχολιάσει τα περί… βελόνας του Παύλου Γερουλάνου, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν το ΠΑΣΟΚ, σταθερά κάτω από το 15%.

Αφού ξεκαθάρισε πως δεν θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής και θα παραμείνει στην δημαρχεία, είπε για τα σχόλια Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου: «Δεν θα σχολιάσω, δεν είναι σωστό να βάζουμε προθεσμίες. Δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες. Με εσωστρέφεια να συζητήσουμε, να αγκαλιάσει το ΠΑΣΟΚ η κοινωνία και να ενδυναμωθεί η προσπάθειά μας».

Ο δήμαρχος Αθηναίων παραδέχτηκε τον διάλογο που είχε με την Διαμαντοπούλου η οποία… χαριτολογώντας του είπε -παρά τις αντιθέσεις τους – να γίνουν «ένα» πολιτικά, σχολιάζοντας ωστόσο πως «αυτό είναι δύσκολο να γίνει».

Ακόμη, σχολιάζοντας την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα είπε νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου η Λάουρα Κοβέσι, είπε: «Χοντρά πράγματα και απίστευτες διαπιστώσεις με εκφοβισμούς και φάγωμα χρημάτων. Υπάρχει βαθιά σήψη. Φτασαμε να έρχεται ευρωπαία εισαγγελέας και να συγχαίρει τους Ελληνες συναδέλφους τους που κάνουν τη δουλειά τους κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είναι μια άσχημη εικόνα για την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να βγούμε μπροστά με διαφάνεια και δικαιοσύνη παντού»

Τέλος, αναφέρθηκε και στα έργα του Βοτανικού και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα. Εχουμε λύσει τα προβλήματα με τον ερασιτέχνη και ξεκινούν χωματουργικές εργασίες. Είναι μεγάλο έργο, πάνω από 500 εκατ., δεν έχει ξαναδεί για δεκαετίας η Αθήνα».

