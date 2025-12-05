search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 22:13
05.12.2025 20:25

Με τουρκικά χρώματα τα Δωδεκάνησα στο εγχειρίδιο της Κομισιόν «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» – Η απάντηση του ΥΠΕΞ

05.12.2025 20:25
xartis komision tourkia nisia098- new

Σε όλες τις δέουσες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο Εξωτερικών, που είχε διαπιστώσει εγκαίρως ότι στην τελευταία έκδοση του ετήσιου ενημερωτικού εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα απεικονίζονται με το χρώμα της Τουρκίας, αντί για το χρώμα της Ελλάδας σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πιο συγκεκριμένα στη Γενική Διευθύντρια Επικοινωνιών Dana Spinant, η οποία, αφού ζήτησε συγγνώμη, διαβεβαίωσε ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το εγχειρίδιο στην ηλεκτρονική του μορφή αποδημοσιεύθηκε, αμέσως, από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, ενώ δρομολογήθηκαν και οι απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης του βιβλίου, σε έντυπη μορφή, από τα σημεία διανομής.

Μετά τις απαραίτητες διορθώσεις, το «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» θα αναρτηθεί και πάλι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Το λάθος είχε εντοπίσει και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Είχε μάλιστα καταθέσει σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτώντας εξηγήσεις κι επανόρθωση, αλλά και να διασφαλιστεί ότι τέτοιου είδους «λάθη», δεν πρόκειται να επαναληφθούν, όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Σε χάρτη με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, που, όπως λέει ο ευρωβουλευτής, συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση του Δεκεμβρίου 2024 του προγράμματος «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη», τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου δεν εμφανίζονται με το χρώμα των κρατών-μελών, αλλά με αυτό των χωρών που δεν είναι μέλη, όπως η Τουρκία.

Το λάθος εντοπίστηκε στην τελευταία έκδοση (Δεκεμβρίου 2024) του «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη», που διανέμεται κατά δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα σε όλον τον κόσμο.

