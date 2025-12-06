Ζητείται συσπείρωση στην κυβέρνηση – Οι αντιδράσεις των αγροτών καθορίζουν τους σχεδιασμούς του Μαξίμου

Με τους αγρότες στους δρόμους και στα μπλόκα να καθορίζουν εν πολλοίς την πολιτική ατζέντα της χώρας, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρούν ενόψει συζήτησης του προϋπολογισμού, αλλά και εορταστικής περιόδου, να δημιουργήσουν ένα κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας στην Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικά δείπνα με τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, στη βάση της συμμετοχής τους στις διάφορες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές: η αρχή θα γινόταν την περασμένη Πέμπτη με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (ένεκα προϋπολογισμού) και θα ακολουθήσουν οι βουλευτές των Επιτροπών Εξωτερικών και Άμυνας και Παραγωγής και Εμπορίου, με τελικό στόχο ο πρωθυπουργός να έλθει σε επαφή με όλα τα μέλη της Κ.Ο. της Ν.Δ. μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, λόγω κακοκαιρίας, η συνάντηση της Πέμπτης αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω.

Παράλληλα, λένε οι πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείονται και τα τετ-α-τετ Μητσοτάκη με ορισμένους βουλευτές (άλλωστε κάτι τέτοιο έκανε το προηγούμενο διάστημα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης), προκειμένου να υπάρξουν… εξειδικεύσεις σε αιτήματα, προβληματισμούς ή και… παράπονα, αλλά και να λυθούν πιθανές παρεξηγήσεις, με στόχο να επικρατήσει κλίμα καταλλαγής και ενότητας εντός της Κ.Ο., αλλά και να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις, π.χ. αιχμηρές ερωτήσεις προς υπουργούς.

Βαρύ κλίμα

Κυβερνητικές πηγές παραδέχονται ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις κινητοποιήσεις των αγροτών βαραίνει πολύ το κλίμα στην Κ.Ο. της Ν.Δ., καθώς ειδικά οι βουλευτές από αγροτικές περιοχές δέχονται ασφυκτικές πιέσεις από τους ψηφοφόρους τους, όχι μόνο για την επιτάχυνση της απόδοσης των επιδοτήσεων αλλά και για μείζονες θεσμικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα της χώρας – πίεση που μεταφέρουν οι ίδιοι στην κυβέρνηση.

Μάλιστα, όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει σοβαρός προβληματισμός από τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι μέσα στο επόμενο διάστημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει στη Βουλή και νέα δικογραφία, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία για πρώην και νυν υπουργούς και βουλευτές, προκαλώντας νέα αναστάτωση, αλλά και νέες πιέσεις στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία την κατηγορούν για απόπειρα συγκάλυψης των ευθυνών της και αποπροσανατολισμού.

Ήδη, το κλίμα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων είναι… πολεμικό, οι αποκαλύψεις μέχρι στιγμής επιβαρύνουν μόνο τη Ν.Δ. (παρά τις προσπάθειες επιμερισμού των ευθυνών και σε άλλα κόμματα και απόδειξης της διαχρονικότητας του σκανδάλου), ενώ η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη (γνωστού και ως «Φραπέ») στις 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» στη γαλάζια παράταξη.

Ανασχηματισμός στον ορίζοντα

Ωστόσο, οι επαφές του πρωθυπουργού με τους βουλευτές έχουν και άλλον έναν, πιο πλάγιο σκοπό: να γίνει… επόπτευση εδάφους για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ο οποίος, λένε οι πληροφορίες, θεωρείται πλέον δεδομένος για μετά την περίοδο των γιορτών και αυτό που μένει να φανεί είναι το εύρος του, αλλά και τα «μηνύματα» που θα στείλει εντός και εκτός κυβερνώσας παράταξης.

Οι αρχικές σκέψεις ήταν η… αναδόμηση της κυβέρνησης να γίνει μετά το τακτικό συνέδριο της Ν.Δ. και ουσιαστικά να δημιουργηθεί το σχήμα που θα «πάει» ώς τις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ο χρόνος διεξαγωγής του έχει προσδιοριστεί κατά τον Απρίλιο του 2026, οι πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός – μέσα στο διάστημα των γιορτών – θα καταλήξει στις τελικές του αποφάσεις για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Άλλωστε, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ορισμένοι «είδαν» έμμεση αναφορά του πρωθυπουργού στον ανασχηματισμό, καθώς φέρεται να έθεσε ως μείζονα στόχο την ολοκλήρωση των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Βέβαια, ο ορίζοντας των έργων φθάνει ώς το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο, λένε κάποιες πληροφορίες, η αξιολόγησή τους θα γίνει πολύ νωρίτερα από το Μέγαρο Μαξίμου – και μαζί και η αξιολόγηση των αρμόδιων υπουργών.

Φάση αναμονής

Παράλληλα, λένε κάποιες κοινοβουλευτικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το «αυτί» του στραμμένο και προς τους βουλευτές και ιδίως εκείνους που θεωρούν ότι έχουν «αδικηθεί» και δεν έχουν πάρει ακόμα κάποια κυβερνητική θέση, και μαζί με τους στενούς συνεργάτες του αξιολογεί πρόσωπα, συμπεριφορές, δραστηριότητες και παρουσίες, προκειμένου, όπως λέγεται, όταν έρθει η ώρα του ανασχηματισμού να καταλήξει σε ένα κυβερνητικό σχήμα έτοιμο για τη «μητέρα όλων των μαχών» με στόχο όχι μόνο την πρωτιά στις κάλπες, αλλά και την αυτοδυναμία και την τρίτη διαδοχική κυβερνητική θητεία.

Πάντως, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του πρωθυπουργού, η όποια ονοματολογία έχει δει ώς σήμερα το φως της δημοσιότητας αποτελεί περισσότερο… μαντεψιά και λιγότερο – έως καθόλου – πραγματική πληροφόρηση για τις προθέσεις του, όσον αφορά στον ανασχηματισμό. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει την τάση να προχωρεί πιο εύκολα σε «σημειακές παρεμβάσεις», παρά σε μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ενδεχόμενο που δεν αποκλείεται ακόμα και στην παρούσα συγκυρία.

Εν πάση περιπτώσει, λένε οι ίδιες πηγές, στην κυβέρνηση θα περιμένουν και τις νέες δημοσκοπήσεις για να διαπιστώσουν αν ένα θετικό momentum λόγω ενεργειακών που καταγράφηκε τον Νοέμβριο θα έχει συνέχεια και τους επόμενους μήνες, θα καταγράψουν τις εξελίξεις και τις συνέπειες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, θα «μετρήσουν» και τα όσα θα πουν οι βουλευτές στις συναντήσεις τους με τον πρωθυπουργό και, από εκεί και πέρα θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις για τα υπόλοιπα, με το συνέδριο να αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο.

