Μαλί: Ο Γκουτέρες καταδικάζει τις επιθέσεις τζιχαντιστών και απευθύνει έκκληση για «συντονισμένη διεθνή» απάντηση

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε «τον βίαιο εξτρεμισμό» μετά τις επιθέσεις στο Μαλί, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν τζιχαντιστές και αντάρτες Τουαρέγκ, εναντίον του στρατού της χώρας, η οποία κυβερνάται από μια στρατιωτική χούντα.

«Ο γενικός γραμματέας εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επιθέσεις σε πολλά μέρη στο Μαλί», δηλώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Σάββατο, ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες.

Al Qaeda in Mali (JNIM) & Tuareg separatists of FLA have launched a nationwide offensive against Mali’s junta & its Russian allies



They’re reportedly successful, having entered the capital city Bamako &Taureg capital Kidal



— Visegrád 24 (@visegrad24) April 25, 2026

«Ο γενικός γραμματέας απευθύνει έκκληση για συντονισμένη διεθνή υποστήριξη για την αντιμετώπιηση της εξελισσόμενης απειλής του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στο Σαχέλ και για να δοθεί απάντηση στις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες», πρόσθεσε.

Οι τζιχαντιστές της Ομάδας Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), που συνδέεται με την Αλ-Κάιντα, ανέλαβαν χθες, Σάββατο, την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων, συντονισμένων με τους αντάρτες Τουαρέγκ, εναντίον στρατηγικής σημασίας θέσεων της χούντας που βρίσκεται στην εξουσία στο Μαλί, στην περιφέρεια του Μπαμακό και σε άλλες σημαντικές πόλεις της χώρας.

Ο Γκουτέρες «καταδικάζει κατηγορηματικά αυτές τις πράξεις βίας, εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον λαό του Μαλί και υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε επίσης σε «συντονισμό και συνεργασία, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, σε όλη την περιοχή».

Το Μαλί βρίσκεται αντιμέτωπο εδώ και πάνω από μια δεκαετία με τζιχαντιστικές συγκρούσεις και βιαιότητες, όμως μετά το 2020 που κατέλαβε την εξουσία η χούντα, οι επιθέσεις αυτές εκ μέρους των τζιχαντιστών και των ανταρτών Τουαρέγκ του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA) είναι χωρίς προηγούμενο.

«Υπό έλεγχο η κατάσταση», λέει ο στρατός

Οι μαχητές των τζιχαντιστικών οργανώσεων και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA) επετέθησαν από κοινού κατά στρατοπέδων και άλλων στόχων στο Μπαμακό και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι αντάρτες τουαρέγκ του FLA ανακοίνωσαν ότι ελέγχουν την στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ.

Convoy of jihadist militants with Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) seen moving south through the town of Kati just to the northwest of Mali's capital Bamako, with small clashes reportedly taking place against elements of the Malian Army and Russia's Africa Corps. — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026

Το Μαλί, χώρα του Σάχελ κυβερνάται από στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία με δύο διαδοχικά πραξικοπήματα το 2020 και το 2021 και η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις εξουδετερώνουν τους επιτιθέμενους τρομοκράτες.

«Συντονισμένη επίθεση πρωτοφανούς κλίμακας»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαμακό και ο ΟΗΕ ζήτησαν από τα μέλη του προσωπικού τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία τεράστια συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρη τη χώρα σε πρωτοφανή κλίμακα από το 2012 , όταν η κυβέρνηση έχασε το ήμισυ της χώρας», δήλωσε ο Charlie Werb, αναλυτής του Aldebaran Threat Consultants (ATC).

Το Μαλί βρίσκεται αντιμέτωπο από το 2012 με σοβαρή κρίση ασφαλείας που τροφοδοτείται από τις επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων προσκείμενων στην Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και αυτονομιστικών και εθνοτικών οργανώσεων όπως το FLA.

Διαβάστε επίσης:

Ινδία: Τραυματίστηκαν 6 επιβάτες κατά την εκκένωση πτήσης της Swiss Air λόγω φωτιάς σε κινητήρα (Video)

«Ήμουν και στην Πενσυλβάνια, αλλά αυτό ήταν διαφορετικό»: Δημοσιογράφος του BBC περιγράφει όσα συνέβησαν στη δεξίωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Τσερνόμπιλ: 40 χρόνια μετά, η σιωπή των Σοβιετικών, η αλήθεια της καταστροφής και το αποτύπωμα μέχρι σήμερα

