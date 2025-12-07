search
07.12.2025 10:18

Εκλογές στους 12 μεγαλύτερους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας σήμερα

07.12.2025 10:18
dikastirio (1)

Σε 12 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας διεξάγονται σήμερα εκλογές για την ανάδειξη νέων προέδρων για την επόμενη τετραετία.

Ειδικότερα, στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, αυτούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προέδρων και η ψηφοφορία θα συνεχιστεί και αύριο Δευτέρα.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών οι δύο μονομάχοι είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης υποψήφιοι για την πρώτη θέση είναι ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Φινοκαλιώτης έλαβε ποσοστό 28,46% (1.096 σταυρούς) και η κυρία Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 1.849 (712 σταυρούς).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Κλάππας έλαβε ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης έλαβε ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).

Παράλληλα, κρίνονται σήμερα το αποτέλεσμα στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αιγίου, Θήβας, Κατερίνης, Κορίνθου, Λάρισας, Ναυπλίου, Πάτρας, Ρόδου και Χανίων.

