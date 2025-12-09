Όταν τον Αύγουστο του 2024 η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και ο ιερέας Κωνσταντίνος Ντούτσικος από τα Φουρνά Ευρυτανίας καλούσαν διαδικτυακά οικογένειες με παιδιά να έρθουν για να εγκατασταθούν στο χωριό τους, για να μην κλείσουν τα σχολεία, δεν περίμεναν ότι αυτό που τότε ακουγόταν ουτοπικό θα γινόταν πραγματικότητα με εκατοντάδες οικογένειες να θέλουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο, αφήνοντας τη ζωή της μεγαλούπολης.

Μέσα σε ενάμιση χρόνο η σιωπή των τελευταίων ετών που σκέπαζε τα Φουρνά αντικαταστάθηκε από παιδικά γέλια και καθημερινούς ρυθμούς που είχαν χαθεί. Και σαν να μην έφτανε αυτό η δασκάλα και ο ιερέας δημιούργησαν τον Μη Κερδοσκοπίκό Οργανισμό «Νέα Ζωή στο Χωριό» που υιοθέτησε τη Ζίτσα Ιωαννίνων εκεί που έχει μετοικίσει ήδη μια οικογένεια και αναμένονται ακόμη δυο μέσα στον Ιανουάριο.

Η προσπάθεια των δυο αυτών ανθρώπων συνεχίζεται σε κάθε μέρος της Ελλάδος που τους ζητούν αφού το διαδικτυακό κάλεσμα που είχαν κάνει για να σώσουν τα Φουρνά είχε μεγάλο αποτέλεσμα. Έτσι, μετά τη Ζίτσα ο ΜΚΟ «Νέα Ζωή» ετοιμάζεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υιοθετήσει ακόμη ένα χωριό στη Βοιωτία. Το χωριό αυτό θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το νέο αυτό εγχείρημα προβλέπει την εγκατάσταση, αρχικά, πέντε οικογενειών έως το τέλος της χρονιάς και τις αρχές του 2026. Καθώς το πρόγραμμα θα αναπτύσσεται μέσα στο επόμενο έτος, ο αριθμός των οικογενειών που θα μπορούν να μετακινηθούν εκεί αναμένεται να αυξηθεί έως και σε είκοσι. Η προοπτική δημιουργίας ενός πλαισίου χωριών που συνεργάζονται και αλληλοστηρίζονται, με τη συμβολή και των δημοτικών αρχών, αποτελεί βασικό στόχο της πρωτοβουλίας.

Τα Φουρνά Ευρυτανίας

Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, συστήνεται ήδη ένας τοπικός φορέας υποδοχής, ο οποίος θα αναλάβει το απαιτητικό έργο της καταγραφής κατοικιών, της εύρεσης επαγγελματικών διεξόδων και της συνεργασίας με επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση. Η επιδίωξη είναι κάθε οικογένεια που αποφασίζει να μετακινηθεί να βρίσκει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης με κατοικία έτοιμη προς χρήση και εργασία που θα εξασφαλίζει σταθερή καθημερινότητα, ώστε η μετάβαση στη νέα ζωή να γίνεται χωρίς ανασφάλεια. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο έχουν οι εθελοντές που συγκροτούν τις ομάδες του νέου φορέα με τη στήριξη της ΜΚΟ «Νέα Ζωή στο Χωριό».

Η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και ο ιερέας Κωνσταντίνος Ντούτσικος

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τα Φουρνά, το χωριό από το οποίο ξεκίνησε η προσπάθεια για να στηριχθούν τα χωριά της επαρχίας που κινδυνεύουν με ερήμωση, υπάρχει λίστα αναμονής άνω των 150 οικογενειών που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να μετοικίσουν στο ορεινό χωριό της Ευρυτανίας.

