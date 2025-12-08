Συναγερμός στα Καλύβια: Εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός κάτω από αυτοκίνητο – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας, 8/12, στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο είναι εμπρηστικός μηχανισμός που έχει τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ρήγα Φεραίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, που απέκλεισαν την περιοχή, και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη.

