Θεσσαλονίκη: Αντικρουόμενες αντιδράσεις για τους αυτόκλητους «τιμωρούς παιδόφιλων» – Ο τρόπος δράσης τους, τι ανέφερε 23χρονο «θύμα» τους (Video)

Αντικρουόμενες αντιδράσεις προκαλεί η δράση των αυτοαποκαλούμενων «τιμωρών των παιδόφιλων» στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Αθήνα και Βόλο, η οποία αποκαλύφθηκε μετά από σχετικές καταγγελίες στις Αρχές, αλλά και από videos και σχετικές φωτογραφίες που «ανεβάζει» η ομάδα στα social media.

Σε κάποια εξ αυτών, καταγράφονται τα «θύματα» της ομάδας, στην οποία περιλαμβάνονται και ανήλικοι, να αναγκάζονται να χορεύουν μπροστά στους «διώκτες» τους, και μετά την ταπείνωση δέχονται βροχή από χτυπήματα, πριν πέσουν θύματα ληστείας.

Μέλη της ομάδας υποστηρίζουν ότι με δικές τους ενέργειες ορισμένοι παιδόφιλοι οδηγήθηκαν στο εδώλιο, άλλοι ότι θα συνεχίσουν τις «δράσεις» τους επειδή δεν εμπιστεύονται τις Αρχές, και άλλοι εξηγούν τους τρόπους που παγιδεύουν εκείνους που έχουν στοχοποιήσει.

Την ίδια ώρα, σε βίντεο του Live News καταγράφονται και οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η υπόθεση στα social media, με άλλους να επευφημούν τα μέλη της ομάδας, και άλλους να τους κατακρίνουν.

Τα προφίλ στα social media και η επίθεση σε 23χρονο που είχε κλείσει ραντεβού με ανήλικη

Στην εκπομπή του Mega παρουσιάστηκε και ένα από τα προφίλ που χρησιμοποιούν στα social media οι αυτόκλητοι «τιμωροί», υποδυόμενοι τις ανήλικες κοπέλες για να κλείσουν κάποιο ραντεβού.

Παράλληλα, μίλησε και το πιο πρόσφατο «θύμα» των αυτοαποκαλούμενων «κυνηγών παιδόφιλων», ένας 23χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, όταν πήγε να συναντήσει ανήλικη, με την οποία είχαν κλείσει ραντεβού.

«Να σου πω την αλήθεια μου νομίζω εγώ την βρήκα. Ας πούμε έλεγε: ”Ποιος θέλει να βγούμε σήμερα Θεσσαλονίκη”, ανέβαζε story και από πλάκα έτσι, δεν ήξερα τίποτα ας πούμε, και πήγα μια μέρα που βόλευε. Και πήγα εκεί πέρα, κατέβηκα από το αμάξι, και δεν πρόλαβα ούτε να την δω καλά καλά στα μούτρα… Τίποτα, απλά μόνο κατέβηκα και μου γύρισε πλάτη και μου λέει ”έλα να γνωριστούμε”. Και εκεί μόλις μπήκα μέσα, μου πετάχτηκαν γύρω γύρω καμιά 20αριά άτομα και με έδειραν. Είναι από 14 μέχρι 20 ετών υπολόγισα εγώ», ανέφερε αρχικά ο 23χρονος.

«Με χτυπήσανε, με κλέψανε, με ρίξανε κάτω, έτρεχε αίμα η μύτη μου. Είχα το κινητό, τα κλειδιά από το αμάξι. Είχα καμιά 50αριά ευρώ. Φώναζαν, αλλά ξέρω εγώ… Από τη μία την έτρωγα, από την άλλη, ούτε θυμόμουν τι λέγανε, τι κάνανε δεν θυμάμαι σοβαρά. Και μετά με ξυλοκόπησαν, με έκλεψαν, λίγο προσπάθησα να φύγω, έφυγα προς τα πάνω, και ήταν κάποιοι περαστικοί και με βοήθησαν και εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία», πρόσθεσε ο ίδιος.

