Σε τεντωμένο σχοινί αγρότες-κυβέρνηση, «φουντώνει» η οργή – Οι… «εγκληματίες» πολιορκούν τα αεροδρόμια, σχεδιάζουν αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες, ενισχύοντας καθημερινά τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία. Χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε Εθνικές Οδούς ενώ γίνονται και άλλες πολύμορφες δράσεις με αποκλεισμούς τελωνείων, αεροδρομίων και λιμανιών.

Το κύμα των κινητοποιήσεων εντείνεται και τα μπλόκα να πολλαπλασιάζονται. Η Κρήτη μπήκε στο «χορό» σήμερα και με το «καλημέρα» η ένταση κορυφώθηκε, καθώς οι αγρότες, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατέλαβαν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά, ενώ η κυβέρνηση έριξε λάδι στη φωτιά με την καταστολή που εφαρμόζει.

Μάλιστα, το αρχηγείο της ΕΛΑΣ στέλνει στην Κρήτη διμοιρίες των ΜΑΤ μετά τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα. Οι «υπαίτιοι» των επεισοδίων φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν κακουργηματικές κατηγορίες για… εγκληματική οργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε εκ νέου διάλογο με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι κλειστούς, την ώρα που φουντώνουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ για την αντιπαράθεση με τους αγρότες.

Μετωπική της κυβέρνησης με τους αγρότες

Δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης» και «βία κατά υπαλλήλων». Την Τρίτη (09/12) οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Ηρακλείου. Εκτιμάται ότι συνολικά οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια είναι 200 αγρότες, ωστόσο ο εντοπισμός τους θα είναι εξαιρετικά δύσκολος.

Στα σοβαρά επεισόδια στα Χανιά, η δικογραφία ξεκίνησε με την ταυτοποίηση των ποινικών που συμμετείχαν στις επιθέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις και τα υπηρεσιακά οχήματα.

Πληροφορίες του ΕΡΤNEWS, αναφέρουν πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε δέκα… «σεσημασμένους κτηνοτρόφους, με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά και όπλα, ενώ κάποιοι είχαν εκτίσει και ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα».

Όσο προχωρά η ώρα, αλλά και η έρευνα, αναμένονται να ταυτοποιηθούν όλα τα άτομα που επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και τα οχήματα της αστυνομίας.

Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια των Χανίων, είναι για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία- οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και αλλά και για παρακώληση συγκοινωνιών.

Τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο, έχουν καταγραφεί από φορητές κάμερες και τα ντρόουν την αστυνομίας, γεγονός που διευκολύνει τις Aρχές να τους ταυτοποιήσουν.

Η Ασφάλεια Χανίων και Ηρακλείου, συγκεντρώνουν το προανακριτικό υλικό, και όταν ολοκληρωθούν οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στις δικαστικές Aρχές που θα ασκήσουν, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους, τις διώξεις στους κατηγορούμενους.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα Χανιά από πέτρες, ενώ ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε τραυματιστεί με πέτρα στη γνάθο. Του έγιναν ράμματα και πήρε εξιτήριο.

Αποκλεισμοί σε κρίσιμες υποδομές

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Στο μεταξύ, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας πρότεινε τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σήμερα στον Τρίλοφο, ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ (Μανώλης) Καρράς, συμμετείχε και με την ιδιότητα του καλλιεργητή βερίκοκου και ελιάς Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας προβλήματα όπως η έλλειψη εργατών γης και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες προχώρησαν το απόγευμα σε αποκλεισμό και των παραδρόμων, εκτός από την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης που είναι κλειστή, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Οι παρακαμπτήριες οδοί έμειναν κλειστές για δύο ώρες, με τους αγρότες να διαμηνύουν ότι στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου θα ληφθούν πιο σκληρά μέτρα.

Οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία.

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες και στα μπλόκα σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Ε65 αλλά και στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης.

Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας από το λιμάνι της Μυτιλήνης, το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, καθώς αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Κρήτη

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου Κρήτης επαναλειτουργεί αυτή τη στιγμή, έπειτα από τις πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ του αερολιμενάρχη και εκπροσώπων των αγροτών που πραγματοποιούν τις κινητοποιήσεις τους στον χώρο του αεροδρομίου. Νωρίτερα, μετά από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας για την απελευθέρωση δύο συλληφθέντων αγροτών, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την πίστα, επιτρέποντας την έναρξη των διαδικασιών επαναλειτουργίας. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις από αγρότες που δεν συμφωνούν με αυτόν τον συμβιβασμό.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί δέκα πτήσεις. Λίγο μετά τις 18:00, οι αγρότες γνωστοποίησαν ότι, ως ένδειξη καλής θέλησης, ότι θα επιτρέψουν τη λειτουργία του αεροδρομίου μέχρι τις 23:00. Μετά την ώρα αυτή προβλέπεται νέα διακοπή λειτουργίας μέχρι τις 10:00 το πρωί, οπότε και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα και το αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας 8-12-2025 και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενή τομέα, που βρέθηκαν στην πίστα του αερολιμένα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί.

Γύρω στις 20:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν εκ νέου να διασπάσουν το μπλόκο των ΜΑΤ και αυτή τη φορά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές προσπάθησαν να το σπάσουν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Πλησίασαν τις εισόδους του αερολιμένα όσο τους επέτρεψαν τα ΜΑΤ, αλλά εκεί συνάντησαν το «στοπ» της κλούβας.

Πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι αστυνομικοί από νωρίς είχαν αποκλείσει τον χώρο, με αφορμή την κινητοποίηση αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων προκειμένου να εμποδίσουν τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση να πλησιάσουν το χώρο του αεροδρομίου.

Η ένταση δεν άργησε, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο απάντησαν εκτοξεύοντας πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είχε γίνει αποπνικτική, καθώς τα δακρυγόνα έφτασαν μέχρι τον ΒΟΑΚ.

Στην περιοχή επικράτησε ένας ιδιότυπος «κλεφτοπόλεμος», με αγρότες να επιχειρούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν στο αεροδρόμιο, τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να τους απωθούν κάνοντας χρήση χημικών, και τους αγρότες να απαντούν πετώντας πέτρες.

Στη συνέχεια οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που ενεπλάκησαν σε μικροσυμπλοκές με αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει τους δρόμους απαγορεύοντας την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο, πλησίασαν πιο κοντά στο «Νίκος Καζαντζάκης», που ήταν και το αίτημά τους.

Η μετακίνηση των συγκεντρωμένων προωθήθηκε μετά από διαβούλευση με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο σημείο και προκειμένου να κοπάσει η ένταση που επικράτησε νωρίτερα. Με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να κλείνουν το πέρασμα προς την είσοδο του αερολιμένα, οι συγκεντρωμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, έχουν παραταχθεί και έχουν στήσει το μπλόκο τους, σε σημείο αρκετά κοντύτερα στην είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου, προκαλώντας το κλείσιμό του. Από τις 14:00 δεν εκτελούνταν πτήσεις.

Απ’ τον πετροπόλεμο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, καθώς και σε οχήματα εργαζομένων που ήταν σταθμευμένα στο αμαξοστάσιο της εταιρείας.

Χανιά

Οι αγρότες στα Χανιά φαίνεται να επιτρέπουν μία αναχώρηση ανά τρεις ώρες από το αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης», ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα με τις αφίξεις.

Οι αγρότες έχουν διατρανώσει ότι θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις επτά τα ξημερώματα στον χώρο του αεροδρομίου, ενώ διαμηνύουν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προβούν σε καθολικό αποκλεισμό διαρκείας.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια.

Σύμωνα με τις πληροφορίες oκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα Χανιά. ενώ οργισμένοι διαμαρτυρόμενοι αναποδογύρισαν φορτηγάκι της ΕΛΑΣ.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Όπως ακούστηκε να λέει ένα αγρότης σε τουρίστες που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι έχει συμβεί: «Airport kaputt, for three days kaputt».

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

«Κόλαση» έξω από το γραφείο του Τσιάρα, στην Καρδίτσα

Ένταση σημειώθηκε στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, όπου αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ διαμαρτύρονται, όταν είδαν ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο προς το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως αναφέρουν, «αυτές είναι οι ανοικτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες είχαν αποφασίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του μπλόκου στον Ε65, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον δρόμο κλειστό και από τις δύο πλευρές, γεγονός που τους εξόργισε.

Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον άξονα Πατρών-Πύργου, στον κόμβο Κάτω Αχαΐας

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Εν τω μεταξύ, αποκλεισμένο εξακολουθεί να παραμένει από αγρότες και κτηνοτρόφους τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Νωρίτερα σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας πραγματοποιώντας μηχανοκίνητη πορεία με τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Απέκλεισαν για μια ώρα τον Μπράλο

Στην Αθηνών – Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους. Αναμένεται να γίνει η γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στήνεται αύριο στη Νικήτη το πρώτο μπλόκο μελισσοκόμων και αγροτών στη Χαλκιδική

Το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, πρόκειται να στηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευσή τους.

Στο σημείο θα συγκεντρωθούν μελισσοκόμοι με τα οχήματά τους και αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από περιοχές όπως αυτές της Ορμύλιας, Νικήτης και Συκιάς. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αριστοτέλης Κασσανδρινός, μέλος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Επαγγελματιών Χαλκιδικής, που αριθμεί 400 μέλη, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται παραστάσεις διαμαρτυρίας στα κτίρια της Νομαρχίας και ενδεχομένως στις εφορίες.

«Με τις κινητοποιήσεις μας, τόνισε, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και να διεκδικήσουμε λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα».

Σταθερά στα μπλόκα οι παραγωγοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει παραμένουν οι παραγωγοί της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προχωρώντας κανονικά, και σε συντονισμό μεταξύ τους, στο πρόγραμμα των αποκλεισμών στα κομβικά σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί. Οι συνεχείς συνελεύσεις στα κατά τόπους μπλόκα διαμορφώνουν τον ρυθμό της κλιμάκωσης, ενώ το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, συνάντηση εκπροσώπων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο, στο πλαίσιο της έντασης των κινητοποιήσεων, να συζητήσουν νέες προτάσεις και τα επόμενα βήματά τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια – Δερβένι – Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, στη θέση τους βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, βάζοντας φρένο έτσι στους παραγωγούς να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου επιχειρούν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο. «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Εν τω μεταξύ, διανομείς της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών, όπως μεταδίδει το Thesspost.gr.

Δεκάδες διανομείς της e-food και της wolt ξεκίνησαν την πορεία από τη συμβολή της Κωνσταντίνου Καραμανλή με τη Μπότσαρη, θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξή τους και να στείλουν μήνυμα και σε άλλους κλάδους να υποστηρίξουν τον αγώνα του πρωτογενους τομέα.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς.

Την ίδια ώρα, να επαναλάβουν και αύριο τον δίωρο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο της Κουλούρας. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις συγκεκριμένες οδούς, φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, λόγω του μπλόκου στον κόμβο Νησελίου.

«Αύριο αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι με την παρουσία τους θα προχωρήσουν σε νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών.

Για την Τετάρτη 10/10 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο της Κουλούρας αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ περαιτέρω δράσεις θα αποφασίζονται καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις.

Στη σημερινή τους κινητοποίηση, με συμβολικό αποκλεισμό δύο ωρών των παρακαμπτηρίων οδών από τις 11 το πρωί, συμμετείχαν με ενεργή παρουσία ο Σύλλογος Οδηγών και Ιδιοκτητών Ταξί Βέροιας, οι Αστικές Συγκοινωνίες και το ΚΤΕΛ, ο Σύλλογος Μεταφορών Φορτηγών και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας. Τρία αστικά λεωφορεία, ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ένα φορτηγό, πολλά ταξί και μέλη συλλόγων βρέθηκαν σήμερα στον κόμβο της Κουλούρας, στηρίζοντας τα αιτήματα των αγροτών.

Ένα νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε σήμερα στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, όπου οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ενίσχυσαν την παρουσία τους στο δρόμο. Το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Βέροιας- Σκύδρας, ενώ ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζεται και για αύριο. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιηθεί νωρίς το μεσημέρι.

Στα αιτήματα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας συμπεριλαμβάνονται η καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και της βασικής ενίσχυσης, θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας, μείωση του κόστους παραγωγής., αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, στα αιτήματα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα. Για την κτηνοτροφία ειδικότερα, τίθεται το ζήτημα της ευλογιάς και ζητείται εμβολιασμός των ζώων, πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, στήριξη όλων των υπολοίπων αιτημάτων των κτηνοτρόφων και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα των επιτηδείων στη δημοσιότητα.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Μπλόκο έχει καταγραφεί και στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Διαβάστε επίσης:

Για πλημμελήματα διώκονται οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

Μπλόκα αγροτών: Δακρυγόνα και ένταση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Καρδίτσα: Έφυγε η κλούβα των ΜΑΤ έξω από το γ