08.12.2025 23:20

Κλειστό και πάλι το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» – Αύριο το πρωί η νέα συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής

08.12.2025 23:20
aerodromio hrakleio

Κλειστό είναι εκ νέου το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.  

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και αύριο στις δέκα το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις έξι περίπου το απόγευμα. Με την αποχώρηση των αγροτοκτηνοτρόφων από την πίστα και μετά από σχετικούς ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι.

Στόχος όπως σημειώθηκε, ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις. 

Διαβάστε επίσης:

Στο «κόκκινο» αγρότες-κυβέρνηση, μπλόκα σε όλη τη χώρα – Οι… «εγκληματίες» πολιορκούν τα αεροδρόμια, σχεδιάζουν αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών

Θεσσαλονίκη: Αντικρουόμενες αντιδράσεις για τους αυτόκλητους «τιμωρούς παιδόφιλων» – Ο τρόπος δράσης τους, τι ανέφερε 23χρονο «θύμα» τους (Video)

Κουτσόλαμπρος: «Προχωράμε μπροστά για έναν ΔΣΑ που θα προασπίζεται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου»

