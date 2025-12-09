search
09.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.12.2025

SAFE: Τι ζητάει η Ελλάδα, τι δίνει – προς το παρόν – η Κομισιόν και τι λέει η κυβέρνηση

09.12.2025 12:01
Η επιστολή της Κομισιόν προς την κυβέρνηση σχετικά με τα κονδύλια του εργαλείου SAFE που δεσμεύτηκαν για την Ελλάδα προκάλεσε – όπως είναι ήδη γνωστό – έντονη αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έκανε λόγο για αρνητική εξέλιξη και προχειρότητα.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα «να εξετάσετε την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου SAFE που να ευθυγραμμίζεται με το προσωρινά κατανεμηθέν ποσό των 787.669.283 ευρώ και να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του Κανονισμού SAFE». Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε ζητήσει συνολικά ποσό 2,9 δισ. ευρώ, αν και επισήμως είχε καταθέσει αίτημα για 1,2 δισ. ευρώ, μέσω των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η «Καθημερινή», «υπάρχουν ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες. Κατ’ αρχάς από τη λίστα που δόθηκε από την Αθήνα υπάρχουν και προγράμματα για τα οποία δεν έχει συγκροτηθεί κοινοπραξίες. Εν ολίγοις αυτά τα προγράμματα μένουν προς το παρόν εκτός. Τουλάχιστον όταν συγκροτηθούν κοινοπραξίες ή η Κομισιόν αναπροσαρμόσει το πλαίσιο, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει έως αυτή τη στιγμή».

Επίσης, η εφημερίδα σημειώνει ότι οι προτεραιότητες παραμένουν, πάντως, οι ίδιες, με τα αντιαεροπορικά και anti-drone συστήματα, τα φορτηγά γενικής χρήσης και τα συστήματα ηλεκτρομαγνητικού φάσματος να παραμένουν στην κορυφή, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι τα δάνεια του SAFE θα χρεώνονται σε μια χώρα και δεν θα επιμερίζονται στα κράτη των εταιρειών που συνεργάζονται για την κοινοπραξία. Κυρίως αυτό ενδιαφέρει τα προγράμματα στα οποία Ελλάδα και Κύπρος κατέρχονται μαζί.

Σύμφωνα, πάντως, με κυβερνητικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το topontiki.gr, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά: το ποσό των 2,9 δισ. που ζητήθηκε από την Ελλάδα είναι το δυνητικό ποσό για εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο μπορεί να προκύψει όταν πλέον ξεκαθαριστούν τα ποσά που θα πάρει η καθεμιά από τις 19 χώρες που έχουν υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης από τα 150 δισ. ευρώ του SAFE.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι το τελικό ποσό που θα λάβει η Ελλάδα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 1,2 δισ. που ζητήθηκαν επισήμως και, προφανώς, από τα σχεδόν 800 εκατ. ευρώ που αρχικά δέσμευσε για τη χώρα η Κομισιόν. Το τελικό ποσό, υποστηρίζεται, θα καθοριστεί αργότερα μέσα στο 2026, όταν τελικά φανεί πόσα χρήματα μπορεί να απορροφήσει η κάθε χώρα που έχει αιτηθεί δάνεια από το εργαλείο.

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δείτε ζωντανά την εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Χρήστο Ράμμο (Live)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, σοκολάτες και ενοίκια (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία:13χρονος «μπούκαρε» σε προαύλιο σχολείου και χτύπησε 12χρονο

LIFESTYLE

Εκτός εαυτού ο Βαλάντης – Εκνευρίστηκε με τους μουσικούς του και έφτυσε στη σκηνή (Video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα

LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

