Σουρμελίδης: Δεν μου ζητήθηκε παραίτηση, εγώ την υπέβαλα εφόσον υπήρξε δυσαρμονία – Δημοσιογραφική η ματιά του πρωτοσέλιδου

Απαντήσεις για το πρωτοσέλιδο της Αυγής και για τους λόγους που παραιτήθηκε έδωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρώην διευθυντής της εφημερίδας, Σπύρος Σουρμελίδης.

Τόνισε ότι στο πρωτοσέλιδο η ματιά ήταν καθαρά δημοσιογραφική και επιχειρούσε να αποτυπώσει το νέο πολιτικό τοπίο όπως αυτό διαμορφώνεται μετά το «Παλλάς». Και υπογράμμισε πως δεν του ζητήθηκε παραίτηση, αλλά την υπέβαλλε ο ίδιος εφόσον διαπίστωσε δυσαρμονία με την οπτική της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν με άδειασε κανένας, ούτε άδειασα κανέναν» είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σημείωσε πως «η ματιά ήταν καθαρά δημοσιογραφική» και εξήγησε: «Μετά το “Παλλάς” υπάρχει νέο σκηνικό στον ευρύτερο χώρο, όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Η αγωνία η δική μας η δημοσιογραφική είναι η εξής: ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κόσμος της Αριστεράς, περιμένει να δει τι θα του πεις; Ποια είναι η νέα εικόνα; Αυτή είναι η δημοσιογραφική προσέγγιση, να καταλάβουμε ποια είναι η εικόνα. Και ο καθένας θα ακολουθήσει αυτό που θέλει να ακολουθήσει. Ούτε με άδειασε κανένας, ούτε άδειασα κανέναν».

Ανέφερε επίσης πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρεμβαίνει στο τι θα γράψει η εφημερίδα: «Ούτε ο κ. Φάμελλος – θα ήμουν άδικος αν το έλεγα – στο μεγάλο διάστημα που συνεργαζόμαστε με πήρε να μου πει “πάρε βάλε” ή “θα κάνουμε αυτό”. Η κατεύθυνση είναι δεδομένη. Είναι η αριστερή ματιά, τα αριστερά εργαλεία ανάλυσης και αποτυπώνεται πλήρως».

Ερωτηθείς αν η εφημερίδα «έχει συμβατική υποχρέωση αν εκφράζει τον πρόεδρο», σημείωσε πως «έχει επαγγελματική συνέπεια να μην δημιουργείς προβλήματα στα καλά καθούμενα επειδή πιστεύεις το Α ή το Β. Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται πλήρως».

«Ο εκάστοτε επικεφαλής ενός οργανισμού, που δεν είναι μόνο η εφημερίδα είναι και το κόμμα εν προκειμένω, έχει κι άλλα κριτήρια στη συγκυρία» είπε. Και εξηγώντας τα της παραίτησης τόνισε:

«Δεν χρειάστηκαν πολλά πράγματα. Αν κάτι σε ενόχλησε και θεωρείς ότι κάτι σου δημιουργεί κάπου πρόβλημα, εγώ δεν είμαι αυτός που θα κατσικωθώ. Εγώ όμως δεν είμαι αυτός που εφόσον βλέπω στη συγκυρία κάτι ενοχλεί, δεν θέλω να σε δυσκολέψω. Δεν μου ζητήθηκε παραίτηση. Εγώ την υπέβαλα. Εφόσον υπάρχει αυτή η δυσαρμονία. Η ματιά, εγώ αυτό έχω να πω, είναι απολύτως δημοσιογραφική και είναι για τον ευρύτερο χώρο. Από το “Παλλάς” και μετά υπάρχει ένα νέο σκηνικό».

Στο ερώτημα ποιο μήνυμα στέλνει στον κόσμο της αριστεράς αυτή η κίνηση, η παραίτηση και η αποδοχή της ανέφερε: «Δεν θέλω εγώ να πω ποιο μήνυμα στέλνει, να ρωτήσετε αυτούς που πρέπει να ρωτήσετε».

