Βουλή: Μετωπική κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση… εκβιάζεται από τα μπλόκα»

Λάδι στη φωτιά της σφοδρής αντιπαράθεσης για το αγροτικό, στον απόηχο των επεισοδίων στην Κρήτη έριξε ο γαλάζιος βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος καλώντας την κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «εκβιαζόμενη» να λάβει ουσιαστικές θέσεις.

«Την ώρα που η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις αυτού του εκβιασμού, συνεχίζει να νομοθετεί με έναν μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα… Ήρθε η ώρα να τον κάνει και στον αγροτικό τομέα, αλλιώς θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές», ανέφερε στη Βουλή πυροδοτώντας αντιδράσεις.

«Από ποιον εκβιάζεται κ. συνάδελφε; Η κυβέρνηση υιοθετεί αυτή τη θέση του εισηγητή σας και με ποιον τρόπο; Μήπως εκβιάζονται οι αγρότες; Μήπως έχετε δημιουργήσει τεράστιο νέφος δυσπιστίας; Άλλος είναι εκβιαζόμενος και όχι η κυβέρνηση», σχολίασε ο Πάρις Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ και χαρακτήρισε εθνική αποστολή την παρουσία των βουλευτών του κόμματος στα μπλόκα.

Ανεβάζοντας τους τόνους ο Πάρις Κουκουλόπουλος επεσήμανε πως η καρδιά του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η λεηλασία του εθνικού αποθέματος που αντί να πάει σε νέους αγρότες πήγε σε εγκληματική οργάνωση που λυμαίνεται τη χώρα. «Και αυτή η λεηλασία έγινε μπροστά στα μάτια της κυβέρνησης που ήξερε από την πρώτη στιγμή τι συμβαίνει από τον κ. Βάρρα», είπε.

Σε υψηλούς τόνους και η κριτική του Θεόφιλου Ξανθόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξε ότι τα ζητήματα του πρωτογενή τομέα δεν πρέπει να προσεγγίζονται με λογιστική διάσταση, καθώς είναι ζητήματα διατροφικής επάρκειας και κοινωνικής συνοχής της χώρας αλλά και αντιμετώπισης του δημογραφικού και της αστυφιλίας. «Να εγκύψουν στο πρόβλημα και να μην ωθούν την αστυνομία να λύσει τα πολιτικά και τα κοινωνικά προβλήματα», ήταν το καρφί που πέταξε.

«Δεν κάμπτεται το ηθικό των αγροτών, ο αγώνας τους είναι δίκαιος και πρέπει να δικαιωθεί», είπε από το ΚΚΕ η Μαρία Κομνηνάκα για προσθέσει ότι η κυβερνητική αδιαλλαξία είναι που κλείνει τα αεροδρόμια, τα τελωνεία και τα λιμάνια. «Πληρώστε και “αφήστε τα σάπια” που πάτε να τους φορτώσετε τη ρετσινιά του δικού σας σκανδάλου», σημείωσε.

