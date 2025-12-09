Interview: Σχεδόν 8 στους δέκα λένε δικαιολογημένες τις διαμαρτυρίες των αγροτών – Η πλειοψηφία συμφωνεί και με τα μπλόκα

Ευρεία κοινωνική στήριξη προς τους αγρότες αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political.

Eιδικότερα το 76% θεωρεί δικαιολογημένες τις διαμαρτυρίες τους, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει ότι συμφωνεί και με τα μπλόκα και το κλείσιμο δρόμων ως μορφή πίεσης.

Στην ερώτηση αν κατά τη γνώμη τους έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, το 76% απαντά

ότι έχουν/μάλλον έχουν δίκιο, το 21% ότι έχουν/ μάλλον έχουν άδικο, ενώ 3% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Σε άλλη ερώτηση, αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας, το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί και 1% ΔΞ/ΔΑ.

Πρόθεση ψήφου: Στο 25,8% η Νέα Δημοκρατία

Στην ερώτηση αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα προτιμούσατε, η ΝΔ παραμένει πρώτη, καταγράφοντας μάλιστα και μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview.

Συγκεκριμένα, το 25,8% απαντά τη ΝΔ, το 11,6% το ΠΑΣΟΚ, το 6,5% την Ελληνική Λύση, το 6,2% την Πλεύση Ελευθερίας, το 5,9% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 3,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 3% το Κίνημα Δημοκρατίας, το 3% τη ΜέΡΑ25, το 1,3% τη Νέα Αριστερά, το 1% τη Νίκη και «άλλο» 9,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ φαίνεται να ξεπερνά το ψυχολογικό όριο του 30%, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 17 μονάδες διαφορά και το ποσοστό να αγγίζει μόλις το 13,8%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Αγροτικά μπλόκα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα αγροτικά μπλόκα, μετά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυβερνητική απόφαση για την ένταξή του στην ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, όταν ερωτήθηκαν τι είναι για αυτούς η υπόθεση, το 51% απαντά ρουσφέτι από πολιτικούς σε κομματικά συγγενείς ψηφοφόρους, το 26% εμπλοκή πολιτικών προσώπων για ίδιον οικονομικό όφελος, το 20% επιτήδειοι αγρότες που κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το σύστημα των επιδοτήσεων και «άλλο» απαντά το 3%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», «Κανέναν» απαντά το 33,4%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών έναντι των πολιτικών του αντιπάλων.

Τσίπρας ή Καρυστιανού

Παράλληλα, τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν ότι η Μαρία Καρυστιανού εξακολουθεί να καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως μια «ήρεμη δύναμη».

Ειδικότερα, στο υποθετικό ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού, το 16% κόμμα Τσίπρα και 2% ΔΞ/ΔΑ.

Διαβάστε επίσης

«Κρίση θεσμών, αδιαφάνεια και συγκάλυψη»: «Κεραυνοί» Καραμανλή στην κυβέρνηση και ηχηρά μηνύματα Βενιζέλου

SAFE: Ευρωπαϊκή «σφαλιάρα» για το «φουσκωμένο» ελληνικό σχέδιο

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»