Εκρηκτικό το κλίμα στη Βουλή για το αγροτικό

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στη Βουλή για το αγροτικό με φόντο τα μπλόκα και τα χθεσινά επεισόδια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η κυβέρνηση δέχεται πυρ ομαδόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την αναφορά του γαλάζιου Στράτου Σιμόπουλου σε εκβιαζόμενη κυβέρνηση να δίνει τον τόνο στην σφοδρή κριτική.

«Έχει δίκιο ο εισηγητής της ΝΔ. Η κυβέρνηση εκβιάζεται. Όχι όμως από αγρότες. Αλλά από τον “Φραπέ,” τον “Χασάπη”, τον κ. Μελλά που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ, τον κ. Μπαμπασίδη, τον κ. Ζερβό, τον κ. Στρατάκο… Αυτά είναι τα ονόματα της δικογραφίας. Συν δύο υπουργούς για τους οποίους καταστρατηγήσατε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για να τους σώσετε. Από αυτούς εκβιάζεστε», ανέφερε σε υψηλούς τόνους ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ και συνέστησε στους βουλευτές της ΝΔ να μην μιλούν για εκβιασμούς, γιατί όπως είπε «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί».

«Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει να στηρίξουμε τα αιτήματα των αγροτών και να πιέσουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων των αγροτών», ανέφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από το ΚΚΕ η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ σημείωσε νωρίτερα πως ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και πως η «κυβερνητική αδιαλλαξία είναι αυτή που κλείνει τελωνεία και αεροδρόμια».

«Σπέρνετε σκάνδαλα και πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα και θερίζετε οργή και αγανάκτηση», είπε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα ο Αλέξης Χαρίτσης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πολιτικοποιεί και τον Ποινικό Κώδικα για να φιμώσει τους αγρότες. «Η κυβέρνηση απαντά με καταστολή και ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας», ανέφερε και πρόσθεσε πως η κοινωνία βράζει και την ίδια ώρα σχηματίζονται δικογραφίες για “εγκληματική οργάνωση”. Εγκληματική οργάνωση η οργή των παραγωγών; Εγκληματική οργάνωση η αγανάκτηση; Πού ακριβώς είδατε εγκληματική οργάνωση;”, διερωτήθηκε. Όπως είπε, “⁠το καλοκαίρι ήρθε δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με απομαγνητοφωνήσεις που ζέχνανε από όσα λέγονταν μεταξύ διορισμένων γαλάζιων διοικούντων τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γαλάζιων κομματαρχών… Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς διαβίβασαν τη δικογραφία με ενδείξεις για “εγκληματικές ομάδες” εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εσείς την κλείσατε άρον-άρον για να μην διερευνηθούν καν οι ευθύνες των υπουργών σας, ενώ στήσατε μια Εξεταστική Επιτροπή που ντροπιάζει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και συμβάλλει στην απαξίωση του κοινοβουλευτισμού».

Στα σφοδρά πυρά αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης. «Δεν υπάρχει αστυνομική βία. Εγώ είδα κουμπουροφόρους να κυνηγούν αστυνομικούς», είπε και προειδοποίησε πως το κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών θα είναι καταστροφικό και θα το πληρώσει όλη η κοινωνία και οι αγρότες. Συμπλήρωσε δε, πως «οι 20 μέρες μέχρι το τέλος του χρόνου αντιστοιχούν σε 4 μήνες οικονομικής δραστηριότητας. Αν χαθούν, το πλήγμα στην οικονομία θα είναι ανεπανόρθωτο. Άλλο πράγμα τα όποια δίκαια αιτήματα των αγροτών και άλλο το μπλοκάρισμα και η κατάρρευση της εθνικής οικονομίας. Αυτό δεν θα το επιτρέψει η κυβέρνηση».

Ο Δημήτρης Καιρίδης απαντώντας στον Κωνσταντίνο Χήτα για την τροπολογία της Ελληνικής Λύσης για την άρση του αξιόποινου για όλες τις πράξεις που τελέστηκαν από αγρότες κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, ανέφερε πως «το να φέρνει ακροδεξιό κόμμα που το παίζει και “νόμος και τάξη”, τροπολογία για την άρση του αξιοποίνου των αγροτών και να μην διώκονται όσοι παραβιάζουν τον νόμο είναι και εξωφρενικό και παράδοξο. Εμφανίζεστε και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα και ότι άλλο τους κατέβει στο κεφάλι. Ελπίζω να μην εκτεθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».

