Ζάππειο: Αλλάζει καθεστώς μετά από 150 χρόνια – Τι προβλέπει η ρύθμιση για την εμπλοκή ιδιωτών

Σε χέρια ιδιωτών περνάει το Ζάππειο, καθώς το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προβλέπει τη μετατροπή του φορέα διαχείρισής του από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος».

Η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προετοιμασίας για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, περίοδο που επιτάσσει εκτεταμένες τεχνικές και λειτουργικές αναβαθμίσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παρά τη μετάβαση σε νέο νομικό καθεστώς, η αποστολή του φορέα παραμένει σταθερή: η συντήρηση των υφιστάμενων κτιρίων και η αξιοποίηση της περιουσίας του Κληροδοτήματος.

Η διοικητική δομή, ωστόσο, ανασχεδιάζεται, με το Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζεται σε πέντε μέλη και τον Πρόεδρο να αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες αντίστοιχες ενός Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει πλέον την ευθύνη όλων των επιχειρησιακών μονάδων, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία.

Σε σύνδεση με το υπουργείο

«Στόχος μας είναι η ριζική αναβάθμιση του Ζαππείου… Η τελευταία σημαντική αναβάθμισή του έγινε το 2003. Έκτοτε, πέρασαν περισσότερο από είκοσι χρόνια και η χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 αναλαμβάνει εκ νέου την ευρωπαϊκή Προεδρία. Με τη νέα δομή, σχεδιάζεται η ολοκλήρωση της ενεργειακής και τεχνικής αναβάθμισης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των χώρων και του περιβάλλοντος χώρου. Το Δημόσιο θα αναλάβει μεγάλο κομμάτι των εξόδων, θα χρειαστούν και πρόσθετες δωρεές σε σχέση με αυτό, θα διασφαλιστεί, βέβαια, η κρατική χρηματοδότηση ώστε να πετύχει όλος ο μετασχηματισμός του Ζαππείου», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα παρά τον ιδιωτικό χαρακτήρα του νέου φορέα, θα υπάρχει πλήρης σύνδεση με το Υπουργείο, ενώ διατηρούνται ο απολογισμός και ο κρατικός έλεγχος. Σημείωσε ακόμη, επίσης ότι το καθεστώς απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Ακίνητης Περιουσίας για τα κοινωφελή ιδρύματα δεν τροποποιείται, καθώς εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέσω αίτησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το δημόσιο θα καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκαίων δαπανών, ενώ αναμένονται και πρόσθετες δωρεές, ώστε ο μετασχηματισμός να ολοκληρωθεί επιτυχώς ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας του 2027.

Πάντως ο Σύλλογος Εργαζομένων στα Δημοσίου Δικαίου Κληροδοτήματα (ο φορέας που περιλαμβάνει και το Ζάππειο), έχει εκφράσει διαφωνίες λέγοντας ότι αυτή η αλλαγή ανοίγει ανεξέλεγκτα «τον δρόμο» στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση του χώρου.

H ιστορία του Ζαππείου

Υπενθυμίζεται ότι η ιδέα για το Ζάππειο «έπεσε» για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα από τον εθνικό ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα. Το Ζάππειο Μέγαρο θεμελιώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1874 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1888. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ζάππα, αλλά δεν πρόλαβε να το δει ολοκληρωμένο. Το κτίριο σχεδιάστηκε από τον Θεόφιλο Χάνσεν και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής.

Το Ζάππειο ήταν το πρώτο κτίριο που κατασκευάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς του 1896 χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα ξιφασκίας, ενώ στους Αγώνες του 1906 λειτούργησε ως χώρος φιλοξενίας αθλητών. Στα μέσα του 20ού αιώνα το Ζάππειο στέγασε την Εθνική Ραδιοφωνία, που εξέπεμψε από εκεί το 1938. Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε από τους κατακτητές και στη συνέχεια ανακαινίστηκε.

