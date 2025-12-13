Το «παρών» Τσίπρα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό «απέναντι» σε Μητσοτάκη και αρχηγούς

Την ώρα που θα ολοκληρώνεται η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή με τις καταληκτικές ομιλίες του πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί τη δεύτερη εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης», στην Πάτρα.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα, την ώρα δηλαδή που θα αρχίζει να κορυφώνεται η συζήτηση στη Βουλή, και αναμένεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα στείλει τα μηνύματά του για την οικονομία και την πορεία της χώρας.

Με ενδιαφέρον αναμένεται το πώς θα τοποθετηθεί για την αντιπολίτευση, αν δηλαδή (μετά και τις αντιδράσεις) θα επιμείνει σε υψηλούς τόνους ή θα χαμηλώσει την ένταση. Η πτυχή αυτή αφορά βεβαίως, κυρίως την Κουμουνδούρου, καθώς οι αιχμές του Αλέξη Τσίπρα της προκαλούν εσωστρέφεια, αλλά και την Νέα Αριστερά.

Αξίζει να επισημανθεί δε ότι η Πάτρα έχει της σημειολογία της καθώς υπήρξε για χρόνια «προπύργιο» του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023, έχοντας πάρει τα σκήπτρα από το ΠΑΣΟΚ που προηγουμένως διατηρούσε την πρωτοκαθεδρία λόγω Ανδρέα Παπανδρέου.

Στην εκδήλωση, για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων και πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (είχε στηριχθεί από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές του 2023), η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος και Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV, Λίνα Μπάστα.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ όπως … Netflix: Πάνω από 500.000 χρήστες συνδέθηκαν στην πλατφόρμα της βουλής για να παρακολουθήσουν την κατάθεση του Ξυλούρη

Το ΚΚΕ πρώτη δύναμη στην ΑΔΕΔΥ για πρώτη φορά

Βαρουφάκης για εκλογή Πιερρακάκη: «Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους»