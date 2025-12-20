Μετρό Θεσσαλονίκης: Αντιδράσεις εργαζομένων για την 24ωρη λειτουργία

Την έντονη αντίδραση των εργαζόμενων προκάλεσαν οι εξαγγελίες για πιλοτική 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Το πιλοτικό μέτρο -που προβλέπεται για δύο Σάββατα – κρίνεται από το προσωπικό ανεφάρμοστο χωρίς προσλήψεις και σωστό προγραμματισμό.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συνεχής λειτουργία αυξάνει την κόπωση του προσωπικού, την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος, καθώς και την πίεση στις υποδομές και στη συντήρηση των συρμών.

Επιπλέον, το σωματείο αμφισβητεί τον λόγο της 24ωρης λειτουργίας για την αντιμετώπιση τροχαίων λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι ο κανονισμός απαγορεύει ήδη τη μετακίνηση επιβατών υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το σωματείο ζητά:

Υπογραφή συλλογικής σύμβασης με καθορισμένο ωράριο, αυξήσεις και μέτρα Υγείας & Ασφάλειας.

Αναγνώριση ειδικοτήτων και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Προσλήψεις προσωπικού και σωστό προγραμματισμό βαρδιών και αδειών.

Μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό και διαδικασίες.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι χωρίς αυτά τα βήματα, η ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα θα βαρύνει αποκλειστικά τις διοικήσεις και την κυβέρνηση, ενώ οι ίδιοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ελλείψεις με εξαντλητικές υπερωρίες, ειδικά σε περίοδο εορτών.

